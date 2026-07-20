Revelan la dolorosa lesión con la que Leandro Paredes jugó los últimos tres partidos del Mundial

El mediocampista terminó el torneo con una dolencia que fue manejada con absoluta reserva y ahora condiciona su regreso a Boca.

El Mundial 2026 no solo dejó el sabor amargo por la derrota de la Selección argentina frente a España en la final, sino también una preocupación que impacta directamente en Boca. En las últimas horas trascendió que Leandro Paredes disputó la etapa decisiva del certamen con una costilla fisurada, una lesión que habría condicionado su estado durante los encuentros definitorios.

Según la información que comenzó a conocerse tras la final, el mediocampista jugó los últimos tres partidos del torneo con una fisura en la zona torácica. La dolencia le provocó intensos dolores y dificultades para respirar, aunque igualmente permaneció a disposición del cuerpo técnico y sumó minutos en los compromisos más importantes del campeonato.

Leandro Paredes terminó el Mundial 2026 con una lesión que ahora condiciona su regreso a la actividad con Boca. EFE Durante el Mundial, el cuerpo médico de la Selección argentina habría manejado el diagnóstico con absoluta reserva para evitar que la información trascendiera antes de los partidos decisivos. Una vez finalizado el torneo, la situación salió a la luz y rápidamente generó preocupación en Boca, que esperaba definir junto al futbolista su regreso a los entrenamientos.

Boca espera conocer el alcance de la lesión El club de la Ribera tenía previsto establecer cuántos días de descanso tendría Paredes antes de reincorporarse al plantel. Sin embargo, la prioridad cambió por completo y ahora el objetivo es realizar nuevos estudios para determinar el grado de la lesión y establecer un plan de recuperación que le permita volver en óptimas condiciones.

La lesión también modifica los planes deportivos del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Boca recibirá este jueves a O'Higgins de Chile en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que la revancha se disputará el 30 de julio en territorio chileno.