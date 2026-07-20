El llanto de la mamá de Leandro Paredes y los detalles sobre su lesión: "Sabía que..."

En medio de la euforia en el aeropuerto de Ezeiza a la espera de la Scaloneta, Myriam Benítez destacó el apoyo incondicional y aclaró cómo se encuentra el mediocampista.

La expectativa por la llegada de la Selección argentina volvió a convertir las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza en una verdadera fiesta. Entre arengas, aplausos y una multitud que aguardó durante horas, Myriam Benítez, la madre de Leandro Paredes, se tomó unos minutos para hablar sobre el emotivo recibimiento y el presente de su hijo.

Consultada sobre cómo vivía el clima de celebración y las largas horas de vigilia de los hinchas, Benítez se mostró conmovida por la respuesta del público. "De esa manera, con la gratitud de la gente, que es lo más", expresó, dejando en claro que el plantel percibe el afecto incondicional que baja desde las tribunas y las calles.

En ese sentido, la madre del mediocampista hizo hincapié en el cambio de paradigma respecto al vínculo entre el equipo y los simpatizantes. Atrás quedaron las épocas de duros cuestionamientos; hoy, el escenario es otro. Ante la pregunta de si los jugadores son conscientes de que las antiguas críticas se transformaron en un apoyo absoluto, Myriam fue tajante: "Yo creo que eso es lo mejor que tenemos, que no nos damos cuenta de la crítica. Las críticas, como bien lo dicen ellos... ahora es agradecimiento puro".

La salud de Leandro Paredes: "Sabía que se iba a reponer" Otro de los focos de atención durante la espera era el estado físico del exjugador de Boca Juniors, luego de que circularan rumores sobre una posible molestia que arrastraba en los últimos días.

Lejos de encender las alarmas, su madre se encargó de llevar tranquilidad a los seguidores del equipo. "Se habló de una lesión de Leandro, pero él está bien, se encuentra bien de salud. Tiene una pequeña lesión, pero está bien", confirmó.