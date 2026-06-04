Úbeda dio detalles de su relación con Riquelme en Boca: qué injerencia tenía Román en las decisiones

Claudio Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca y le preguntaron que papel cumplía Riquelme en el día a día durante las prácticas.

Claudio Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca Juniors. Este jueves por la noche, dos días después de que se hiciera oficial su cese en el cargo, habló en el programa Un Buen Momento por Radio La Red, contó cómo lo tomó la noticia y manifestó que tenía deseos de seguir en el plantel.

En ese sentido, una pregunta que era inevitable que le hicieran fue el papel de Juan Román Riquelme como presidente durante su ciclo y su injerencia en la toma de decisiones y el armado del equipo; un tema recurrente, especialmente entre los críticos de la gestión actual cuando las cosas marchan mal.

Claudio Úbeda aseguró que Riquelme no tomaba las decisiones por él Abrazo Riquelme Russo entrenamiento Boca Úbeda destacó el buen trato de Riquelme para con él y con Russo. @BocaJrsOficial "Hablábamos con Román, no mucho, pero hablábamos. ¿Si me hubiera gustado hablar más? Hablamos lo suficiente. ¿Si me decía cuando no le gustaba el equipo? Como presidente hablamos mucho del equipo y de lo que veíamos ambos del equipo", comenzó a exponer el Sifón respecto de lo que fue su relación.

En ese sentido, aseguró que siempre respetó sus decisiones y las de Miguel Ángel Russo: "Nunca me impuso que tenía que jugar uno o el otro. Siempre la decisión fue de Miguel primero y después fue mía hasta el último partido. Muchas veces hay charlas de fútbol con el CT, el presidente y el Chelo pero las decisiones finales fueron nuestras. Tengo plena seguridad con eso. Sabía que no le gustaba alguno y yo lo ponía igual", remarcó.