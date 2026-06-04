Boca dejó correr el nombre del principal apuntado por Riquelme para DT: ¿para tantear la reacción de los hinchas?

Tras la salida de Úbeda y los distintos candidatos que sonaron para reemplazarlo en Boca, en las últimas horas se filtró el que sería el favorito de Riquelme.

Boca Juniors busca un nuevo director técnico luego de hacer oficial la salida de Claudio Úbeda. Los objetivos son claros, pero difíciles: pelear en todos los frentes (Torneo Clausura, Copa Argentina y Sudamericana) y volver a ganar un título después de casi cuatro años de sequía, con toda la presión que eso implica.

En la última semana han sonado distintos nombres, tales como Néstor Lorenzo, Jorge Sampaoli y hasta Gustavo Costas, entre otros. Y en las últimas horas, desde Brandsen 805 dejaron correr otro apuntado que sería el favorito de Juan Román Riquelme y que ya tiene pasado (y exitoso) por el club tanto como jugador y como entrenador: Rodolfo Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena, el apuntado por Riquelme Rodolfo Vasco Arruabarrena Arruabarrena dirigió a Boca entre 2014 y 2016. Archivo El Vasco, que jugó en el Xeneize durante casi toda la década del 90 y ganó la Libertadores en el 2000, supo dejar un buen recuerdo con su paso por el banco entre 2014 y 2016. Y si bien los números de su ciclo más que positivos, lo cierto es que hace 10 años que no dirige un equipo de primer nivel internacional ni sudamericano.

Desde su salida de Boca, pasó por Al Wasl y Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes, además de la selección nacional de dicho país, el Al-Rayyan de Qatar, el Pyramids de Egipto y el Al-Taawoun de Arabia Saudita, su último club. Dado su currículum reciente, no deja de llamar la atención que sea una de las principales opciones a reemplazar a Úbeda y hasta se sospecha que la filtración de su nombre puede haber sido una movida de Riquelme para tantear a la hinchada antes de dar un paso definitivo.