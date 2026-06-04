Edinson Cavani tomó una fuerte decisión en Boca tras los dolores de columna por los que no pudo jugar en el semestre

La carrera de Edinson Cavani podría entrar en su recta final, aunque el delantero uruguayo todavía no baja los brazos. Este jueves por la mañana, Boca dio el visto bueno para que el experimentado atacante se someta a una intervención quirúrgica con el objetivo de solucionar los problemas lumbares que lo mantienen alejado de las canchas desde hace varios meses. La intención del Matador es clara: volver a jugar antes de retirarse y despedirse del fútbol dentro de una cancha.

El ex PSG y Manchester United espera ahora que se confirme la fecha de la operación, que consistirá en una microcirugía sobre uno de los discos de la columna. Se trata de una decisión importante, ya que los tratamientos realizados hasta el momento no lograron darle una solución definitiva a una molestia que condicionó gran parte de su última etapa en el Xeneize.

En Boca son optimistas respecto a los tiempos de recuperación. Si la intervención se realiza en los próximos días, Cavani podría volver a entrenarse junto al resto del plantel a mediados de agosto. De esta manera, tendría varios meses por delante para sumar minutos oficiales antes de que finalice la temporada y evaluar su futuro profesional.

Cavani Edinson Cavani se operará y estará tres meses afuera de las canchas. Archivo

El complejo 2026 de Cavani y sus lesiones que lo marginaron de la cancha

Las complicaciones físicas marcaron por completo su 2026. El delantero apenas pudo disputar dos partidos en todo el año: frente a Platense el 15 de febrero (0-0) y el 20 de febrero frente a Racing (0-0). Ante el Calamar ingresó desde el banco de los suplentes por Miguel Merentiel y disputó 25 minutos, mientras que ante la Academia jugó de titular y fue reemplazado a los 79'. Aquella noche evidenció dificultades en lo físico, estuvo lejos de su mejor versión y recibió cuestionamientos de una parte de los hinchas presentes en la Bombonera.

Desde entonces, no volvió a integrar una convocatoria y su ausencia alimentó todo tipo de especulaciones, incluso algunas vinculadas a un posible retiro anticipado. De hecho, tras uno de los bloqueos lumbares realizados durante el primer semestre, existía la expectativa de verlo reaparecer en algún encuentro decisivo de Boca.

Boca vs Racing En el año Cavani jugó 25 minutos contra Platense (0-0) y 79 contra Racing (0-0), único partido como titular Fotobaires

Sin embargo, pese a que el propio Cavani manifestó su deseo de estar disponible para colaborar con el equipo en momentos importantes, el cuerpo técnico encabezado, en ese entonces por Claudio Úbeda, consideró que no se encontraba en condiciones de competir. Ahora, la operación aparece como la última gran apuesta del uruguayo para volver a pisar una cancha y cerrar una trayectoria brillante de la manera que siempre imaginó: jugando al fútbol.