Los 4 jugadores que la Selección argentina reservó en caso de una baja antes del Mundial: hay uno de River y un ex Boca

En caso de que algún futbolista no llegue a la Copa del Mundo, el CT de la Selección argentina armó una pequeña lista y preservó a cuatro jugadores.

Aunque en la concentración de la Selección argentina predomina la confianza respecto de la recuperación de los futbolistas que arrastran molestias físicas, el cuerpo técnico mantiene activa una estrategia de contingencia de cara al Mundial. Consciente de que cualquier contratiempo de último momento puede alterar los planes, Lionel Scaloni ya definió una lista de alternativas que podrían sumarse al plantel en caso de una baja inesperada.

Entre los nombres que permanecen en alerta aparece Emiliano Buendía, acompañado por Santiago Beltrán, el arquero de River, Nicolás Capaldo, futbolista del Hamburgo y ex Boca, y Máximo Perrone. Los cuatro fueron notificados para mantenerse disponibles hasta último momento, atentos a una eventual convocatoria de emergencia.

capaldo.jpg Nicolás Capaldo pica en punta para ser el lateral derecho de la Selección argentina en caso de que Molina y Montiel no se recuperen. Archivo

La Selección argentina reservó a 4 jugadores en caso de una baja antes del Mundial Beltrán y Capaldo cuentan con una ventaja logística: ambos se encuentran trabajando junto a la delegación argentina en Kansas, donde participan de la preparación para los amistosos previos frente a Honduras e Islandia. Su cercanía con el grupo les permitiría incorporarse de inmediato ante cualquier inconveniente. En el caso del mediocampista, incluso tendría participación desde el arranque en el primer encuentro preparatorio, mientras el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

La situación de Buendía y Perrone es diferente. Aunque quedaron al margen de la lista definitiva de 26 futbolistas, ambos integraron la preselección y fueron advertidos de que podrían ser convocados si surge algún problema de último momento antes del debut en el Mundial 2026.