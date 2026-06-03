Cuáles son las selecciones mejor cotizadas del Mundial y en qué puesto se encuentra Argentina

Un informe elaborado a partir de las listas definitivas del Mundial 2026 reveló cuáles son las selecciones con mayor valor de mercado del torneo. Las potencias europeas dominan ampliamente el ránking.

Con la confirmación de las nóminas de futbolistas de las 48 selecciones en el Mundial 2026, la plataforma Transferoom —herramienta digital utilizada por directores deportivos para gestionar transferencias en tiempo real— realizó un análisis sobre el poderío económico de las selecciones participantes.

El informe expone una marcada hegemonía de las potencias de la UEFA, las cuales ocupan los primeros puestos del escalafón financiero debido al valor de reventa de sus figuras en las principales ligas del planeta.

La irrupción de estrellas juveniles con contratos a largo plazo en clubes europeos de élite es el factor determinante que explica la brecha económica respecto al resto de los competidores.

Dentro del Top 10 solamente aparecen dos países sudamericanos que cortan la racha europea: la Selección argentina, que quedó en el octavo lugar, y la Selección de Brasil, en el quinto puesto por detrás de Francia, España, Inglaterra, entre otros seleccionados.

Convocados Francia Mundial 2026 @equipedefrance