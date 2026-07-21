La impactante confesión de Lewis Hamilton después del accidente con su mecánico de Ferrari en el GP de Bélgica: "Quedé paralizado"

Un error en boxes terminó con un mecánico en el piso y Lewis Hamilton revivió un dramático antecedente que marcó a la escudería italiana.

La imagen recorrió el mundo durante el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. Un error en la parada en boxes de Ferrari provocó que Lewis Hamilton atropellara a uno de sus mecánicos en plena detención, generando un enorme susto en el equipo italiano y haciendo recordar uno de los accidentes más impactantes de la historia reciente de la categoría.

Todo ocurrió en la vuelta 21, cuando el británico ingresó para cumplir la sanción de cinco segundos que arrastraba por el toque con George Russell en la primera vuelta y cambiar neumáticos. Sin embargo, una falla en el procedimiento encendió la luz verde antes de tiempo y Hamilton aceleró mientras un mecánico todavía trabajaba sobre el alerón delantero del monoplaza, terminando por impactarlo.

Video: el accidente de Hamilton con su mecánico de Ferrari en pleno GP de Bélgica X @F1 Tras la carrera, el heptacampeón del mundo explicó lo sucedido y confesó el miedo que sintió en ese instante: "Se encendió la luz verde y arranqué. Estábamos mirando hacia el pitlane, no hacia donde estaba el mecánico, así que probablemente la responsabilidad sea del equipo. Cuando ocurrió lo vi y me quedé paralizado", relató el siete veces campeón del mundo.

Pero lo más estremecedor llegó después, cuando recordó el gravísimo accidente que sufrió un integrante de Ferrari en 2018 durante una parada de Kimi Räikkönen en Bahréin: "Recordé cuando Kimi se estrelló y le rompió la pierna a un mecánico de Ferrari. Se me encogió el corazón por un instante. Me alegra muchísimo que esté bien", reconoció Hamilton, aliviado porque el incidente no pasó a mayores.