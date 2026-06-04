El ayudante de campo de Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: qué dijo de Riquelme

Juvenal Rodríguez ya no ocupa el lugar de relevancia que supo ganarse dentro de la estructura futbolística de Boca . El colombiano, que llegó al club de la mano de Miguel Ángel Russo y más tarde asumió un rol de gran influencia en el cuerpo técnico encabezado por Claudio Ubeda , pasó de ser una pieza importante en el día a día del Xeneize a quedar fuera de los planes de la institución.

Por eso, sus declaraciones tras confirmarse que no continuará en el club cobran una importancia especial. Con un vínculo que finalizará el próximo 30 de junio y que no será renovado por la dirigencia , Rodríguez rompió el silencio y brindó detalles que ayudan a comprender el contexto y las situaciones que atravesó Boca durante los últimos meses.

"La actitud del equipo siempre fue la misma, la de ir al frente. Si tengo que dar una conclusión, creo que fuimos un equipo que arriesgaba demasiado. En los últimos 3 partidos hemos tenido 90 remates al arco, 50 de ellos adentro del área y solo hicimos 3 goles, y en contraste, solo 9 remates en nuestra área y nos convirtieron 5 goles", analizó en diálogo con DSports Radio.

A su vez, Juvenal Rodríguez destacó la gratitud por el paso que el fútbol le permitió vivir con la experiencia en el Xeneize: "Si no era por Miguel no hubiera vivido la experiencia de Boca . La Bombonera es una cosa de locos y haber vivido partidos importantes como un superclásico es algo que siempre me va a quedar marcado".

Los elogios hacia Juan Román Riquelme

Por otro lado, el ayudante técnico de Úbeda también llenó de elogios a Juan Román Riquelme: “Es un tipo muy directo y ve muy bien el fútbol. Él muere por Boca, Boca es su vida. Y constantemente está pensando en como hacer feliz al hincha de Boca. En todas las conversaciones con Román, llegábamos a la idea de construir un equipo con el que el hincha se identifique. Estamos muy agradecidos con como se portó con Miguel y como lo sostuvo, además de que con nosotros se ha portado de manera maravillosa", sentenció.

Juan Román Riquelme Riquelme fue elogiado por el ayudante de campo de Úbeda. EFE

Finalmente, el colombiano habló sobre la durísima eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica: "No sabemos el hecho de que si avanzábamos en Copa Libertadores seguíamos en el club, estábamos enfocados en el día a día y en el partido a partido. Todo lo hicimos con mucha prudencia, nunca tocamos el tema de nuestra continuidad en Boca", concluyó.