Rosario Central echaría a Jorge Almirón ¿y puede volver como DT a Boca?: qué piensa Riquelme

Jorge Almirón fue despedido como entrenador de Rosario Central . La decisión ya está tomada y será oficializada este jueves al mediodía por el presidente Gonzalo Belloso en una conferencia de prensa convocada especialmente para anunciar el final del ciclo del DT, según informó el periodista César Merlo.

Lo llamativo es que hasta este mediodía desde el entorno de Almirón aseguraban que no habían recibido ninguna comunicación formal sobre su salida. Sin embargo, tras varias horas de reuniones y análisis internos, la dirigencia terminó inclinándose por interrumpir el proyecto luego de la dura derrota 3-0 ante Estudiantes por los 16avos de final de la Copa Argentina .

El ciclo del entrenador se cierra tras 27 partidos oficiales, con un balance de 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Más allá de haber clasificado al equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores y de haber ganado el clásico ante Newell's, nunca logró consolidar una relación sólida con gran parte de los hinchas, que cuestionaron especialmente el rendimiento del equipo en los encuentros decisivos.

La eliminación ante River en las semifinales del Torneo Apertura había generado fuertes críticas por el planteo conservador que presentó Rosario Central . Luego llegó la caída en Quito frente a Liga Deportiva Universitaria y finalmente el 3-0 ante Estudiantes, resultado que terminó de precipitar una decisión que la dirigencia venía evaluando desde hacía varias semanas.

Además, puertas adentro del club también impactaron algunas declaraciones públicas, como las de Carlos Quintana, uno de los referentes del plantel, quien había reconocido sentirse poco valorado durante el ciclo de Almirón.

¿Almirón puede volver a Boca?

No va más: Almirón renunció en Boca Foto: Télam Tras perder 2-1 la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en 2023, Jorge Almirón renunció en Boca. Fue el único DT que renunció bajo la presidencia de Riquelme. Archivo

La salida de Almirón inevitablemente reaviva los rumores sobre Boca. El entrenador ya fue mencionado como uno de los nombres que aparecen en carpeta para suceder a Claudio Úbeda, cuyo ciclo finalizó recientemente en el Xeneize.

Por ahora, desde Boca no hubo contactos formales ni señales concretas de avance. De hecho, que Almirón quede libre no implica automáticamente que vaya a ser buscado. Sin embargo, existe un dato que alimenta las especulaciones: puertas adentro Juan Román Riquelme reconoce que el Boca que mejor compitió en la Copa Libertadores durante su gestión fue con él de técnico: alcanzó la final de 2023 tras eliminar al Racing de Gago en cuartos y al durísimo Palmeiras en semifinales, ambas definiendo de visitante.

A eso se suma otra particularidad. El contrato que mantenía con Rosario Central contemplaba una cláusula especial que le permitía desvincularse si recibía un llamado de Boca. Ahora, con el despido consumado, esa cuestión deja de tener relevancia, aunque vuelve a ubicarlo como un nombre a seguir en un mercado de entrenadores que recién empieza a moverse.