Batacazo en Roland Garros: Sabalenka, número 1 del mundo, fue eliminada en París

Roland Garros tuvo este miércoles otra eliminación inesperada. La rusa Diana Shnaider , número 23 del ranking mundial, derrotó a la bielorrusa Aryna Sabalenka , líder de la clasificación de la WTA y finalista de la edición pasada, por 3-6, 7-5 y 6-0 para clasificarse por primera vez a las semifinales del Grand Slam parisino.

La victoria representa un salto enorme para la tenista de 22 años, que hasta esta temporada apenas había conseguido dos triunfos en toda su trayectoria en el torneo francés. Ahora se encuentra a un paso de disputar su primera final de Grand Slam.

La rusa logró revertir un encuentro que parecía completamente controlado por Sabalenka . La bielorrusa se había quedado con el primer set y dominaba el segundo por 5-3, con su servicio disponible para cerrar el partido, pero el desarrollo cambió de manera radical.

A partir de ese momento, Shnaider elevó considerablemente su nivel. Con mayor agresividad desde el fondo de la cancha y aprovechando las dudas de su rival, comenzó a tomar el control de los intercambios. Su confianza creció mientras Sabalenka acumulaba errores y perdía solidez en los momentos decisivos.

El desenlace fue contundente. La número 1 del mundo no volvió a ganar un solo game en el partido y terminó cediendo el último parcial por 6-0, algo que no le ocurría desde hacía más de dos años y que no sufría sobre polvo de ladrillo desde hacía cuatro temporadas.

Diana Shnaider Diana Shnaider dio el golpe en Roland Garros: eliminó a Sabalenka y avanzó a semifinales. EFE

La derrota también frustró varios objetivos para la bielorrusa. Sabalenka llegaba invicta en sets al encuentro, buscaba conquistar por primera vez Roland Garros y aspiraba a sumar el quinto título de Grand Slam de su carrera. Además, quedó a un triunfo de alcanzar las 400 victorias en el circuito profesional.

Un cuadro femenino repleto de sorpresas

La eliminación de Sabalenka se suma a una serie de resultados inesperados que marcaron esta edición de Roland Garros. Antes de la caída de la líder del ranking ya habían quedado fuera la campeona defensora Coco Gauff, la kazaja Elena Rybakina y la polaca Iga Swiatek, cuatro veces campeona en París.

En semifinales, Shnaider enfrentará a la polaca Maja Chwalinska, actual número 114 del mundo, quien continúa protagonizando una de las historias más sorprendentes del torneo. Tras superar la clasificación previa, derrotó a la rusa Anna Kalinskaya por 7-6(3) y 6-3 para meterse entre las cuatro mejores.

Chwalinska se convirtió así en la sexta tenista en la era abierta en alcanzar las semifinales de un Grand Slam después de atravesar la fase previa, y en la segunda en conseguirlo en Roland Garros desde que la argentina Nadia Podoroska lo hiciera en 2020.

Con la salida de Sabalenka, la rusa Mirra Andreeva, octava cabeza de serie y con apenas 19 años, quedó como la jugadora mejor ubicada en el ranking (8º) entre las semifinalistas. La joven promesa se enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk en busca de un lugar en la final.

El cuadro femenino tendrá una campeona inesperada, en una edición que ya se convirtió en una de las más imprevisibles de los últimos años en París.