Fin del sueño: Juan Manuel Cerúndolo perdió con Berrettini y ya no quedan argentinos en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo cayó en tres sets contra Matteo Berrettini por los octavos de final y culminó así su mejor participación en Roland Garros.

El Roland Garros 2026 entra en instancias definitivas y, lamentablemente, no tendrá a ningún argentino entre los 8 mejores participantes. El último representante nacional que quedaba en competencia era Juan Manuel Cerúndolo, quien cayó este lunes en octavos de final contra Matteo Berrettini en tres sets (6-3, 7-6 y 7-6).

El hermano menor de Francisco había llegado a esta instancia tras un histórico triunfo sobre el número 1 del Ranking ATP, Jannik Sinner, en la segunda ronda y tras batallar durante casi 6 horas de juego contra el español Martín Landaluce el sábado en dieciseisavos. Esta desgastante última victoria evidentemente le terminó pasando factura.

Berrettini eliminó a Juanma Cerúndolo de Roland Garros Berrettini eliminó a Juanma Cerúndolo de Roland Garros Roland Garros Si bien le dio pelea al italiano de 30 años, no logró imponerse en ningún set. El más disparejo fue el primer parcial, que perdió 6-3 en 39 minutos. Luego logró forzar el tie-break en los siguientes dos, perdiendo 7-2 el game de desempate en el segundo y 8-6 el del tercero. En total, el encuentro duró 2 horas y 33 minutos.

Tras eliminar a Juanma, Berrettini espera ahora por el vencedor del encuentro entre Frances Tiafoe y Matteo Arnaldi para conocer a su rival en cuartos de final. El resto de los duelos ya están definidos: Alexander Zverev, el favorito a quedarse con el título, enfrentará a Rafael Jodar; Joao Fonseca, que dejó afuera a Novak Djokovic, hará lo propio contra Jakub Mensik; y Felix Auger-Alissime hará se medirá con Flavio Cobolli.