Un extenista chileno salía al aire en ESPN cuando lo sorprendió el fuerte sismo en Santiago: su reacción

El sismo que sacudió Chile y se sintió en Mendoza este domingo por la tarde se produjo mientras Nicolás Massú brindaba una entrevista y generó una escena viral.

Un fuerte sismo de magnitud 5.9 sacudió Chile este domingo por la tarde y llegó a sentirse en partes de Mendoza. El mismo se produjo pasadas las 18:00 a 28 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso, y tuvo una profundidad de 30 kilómetros.

Este temblor terminó generando una escena viral en redes, ya que agarró por sorpresa al extenista y leyenda del deporte chileno Nicolás Massú, que estaba brindando una entrevista con ESPN al momento que se produjo el movimiento telúrico.

A Nicolás Massú lo sorprendió un sismo en plena entrevista A Nicolás Massú lo sorprendió un sismo en plena entrevista ESPN El Vampiro estaba analizando el cuadro del Roland Garros 2026, cuando de un instante a otro debió interrumpirse. "Muchachos, está temblando bastante fuerte acá en Santiago, está temblando fuertísimo... Ahí paró un poquito, fue bastante fuerte", comentó con bastante tranquilidad, mientras señalaba para arriba.

Esta reacción no tardó en viralizarse en redes, especialmente por su calma al advertir el sismo. Esto incluso produjo un divertido comentario de Pablo Stecco, uno de sus entrevistadores: "Nico, se ve que estás acostumbrado, yo me cago todo si llega a pasar eso en Adorgué, donde vivo", le dijo entre risas.