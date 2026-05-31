Un fuerte sismo tuvo lugar en Chile y sacudió Mendoza: ¿lo sentiste?
El epicentro del sismo se registró en horas de la tarde en Valparaíso, en Chile. La magnitud del movimiento telúrico fue de 5.9.
Un fuerte sismo se registró este domingo por la tarde en Chile, y sus efectos se sintieron en gran parte de Mendoza. El temblor se produjo pasadas las 18:00 a 28 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso.
De acuerdo a datos oficiales, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 kilómetros y tuvo una magnitud de 5.9. A partir del sismo, se activó la alerta en miles de celulares mendocinos que anticipaban que en pocos segundos se produciría un temblor en la zona.