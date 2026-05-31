Un fuerte sismo tuvo lugar en Chile y sacudió Mendoza: ¿lo sentiste?

Un fuerte sismo se registró este domingo por la tarde en Chile , y sus efectos se sintieron en gran parte de Mendoza . El temblor se produjo pasadas las 18:00 a 28 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

De acuerdo a datos oficiales, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 kilómetros y tuvo una magnitud de 5.9. A partir del sismo, se activó la alerta en miles de celulares mendocinos que anticipaban que en pocos segundos se produciría un temblor en la zona.