¡Madrugada movida! Un sismo de 3.7 se sintió este jueves en Mendoza

El movimiento ocurrió pasada la medianoche y se percibió con intensidad "moderada" en algunas zonas de la provincia.

Un sismo de magnitud 3.7 (que en un principio se reportó de 3.8) en la escala de Richter se sintió durante la madrugada de este jueves en algunas zonas de Mendoza, sobre todo en Agrelo y El Carrizal, donde el movimiento fue percibido con intensidad "moderada".

El temblor ocurrió pocos minutos después de la medianoche, más exactamente a las 00:15 según el primer reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros (posteriormente se detalló que fue de 11), y se reportó 45 Km al sur de Mendoza; 195 Km al sur de San Juan y 16 Km al sureste de Ugarteche. Finalmente, se indicó que el sismo se produjo 12 Km al noroeste de El Carrizal.

Primeros datos del sismo sismo mendoza El Inpres publicó los primeros datos del sismo percibido este jueves en Mendoza. Más tarde se informó que el sismo fue percibido con mayor intensidad en Agrelo y Ciudad de Mendoza, aunque también en El Carrizal, la zona más cercana al epicentro.