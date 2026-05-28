Dramático incendio en una casa de Las Heras: trasladaron a una menor que se descompensó

El fuego se desató durante la noche de este miércoles en una vivienda prefabricada y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Un incendio generó momentos de tensión durante la noche de este miércoles en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió cerca de las 23:20 en una vivienda prefabricada ubicada en la intersección de las calles Tandil y Tierra del Fuego, donde debieron intervenir dotaciones de emergencia para contener las llamas.

incendio

Según se informó, en el domicilio se encontraba una menor que sufrió una descompensación producto de la situación. La joven fue trasladada al Hospital Lagomaggiore para recibir asistencia médica, aunque no presentaba quemaduras al momento de ser atendida.

Amplio operativo para controlar el incendio La magnitud del incendio obligó al despliegue de un importante operativo en la zona. Por el momento, las autoridades no informaron las causas que originaron el incendio.