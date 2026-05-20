Un nene de 5 años murió en un voraz incendio: sus padres y un bebé lograron escapar de las llamas

Una tragedia sacudió este miércoles a la localidad de Lastenia, dentro del área metropolitana de San Miguel de Tucumán , cuando un incendio destruyó por completo una casa prefabricada y provocó la muerte de un niño de 5 años.

El siniestro se desató alrededor de las 5 de la mañana en una casa ubicada sobre calle Balcarce al 400. Según las primeras informaciones, las llamas avanzaron con enorme rapidez debido a que la construcción estaba hecha principalmente de madera.

La víctima fue identificada como Mateo Medinas. Sus padres, Augusto Martín Sánchez, de 32 años, y Mikaela Marylin Aveiro, de 28, consiguieron salir de la vivienda junto al otro hijo de la pareja, un bebé de apenas un año.

Sin embargo, no lograron rescatar al pequeño de 5 años, ya que el fuego consumió la estructura en cuestión de minutos y volvió imposible volver a ingresar al inmueble.

Incendio imparable

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia mientras las llamas avanzaban sobre toda la propiedad. Cuando llegaron las primeras dotaciones de Bomberos, la vivienda ya estaba prácticamente tomada por el fuego.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Tucumán, personal de la Comisaría Lastenia y equipos de Bomberos, que lograron controlar el incendio y evitar que se propagara hacia casas cercanas.

Los sobrevivientes recibieron asistencia médica en el lugar y luego fueron trasladados a un centro de salud para su evaluación, principalmente por el cuadro de shock y la inhalación de humo.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de turno, que ordenó una serie de pericias para determinar cómo se originó el incendio. Peritos trabajaban este miércoles sobre los restos de la vivienda, que quedó completamente destruida.