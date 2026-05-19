Gran despliegue en Ciudad por un voraz incendio en un complejo de departamentos

El incendio se registró en calle Los Pescadores al 1100 y las autoridades confirmaron que no había personas atrapadas.

Bomberos trabajaron en el incendio registrado en un complejo de departamentos de Ciudad (foto ilustrativa).

Un importante operativo de emergencia se desplegó este martes por la noche en la Ciudad de Mendoza tras registrarse un incendio en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Los Pescadores al 1100.

Según informaron, el siniestro ocurrió en un complejo situado en calle Los Pescadores 1109 y las autoridades solicitaron circular con precaución por la zona debido al trabajo de los equipos de emergencia.

Qué se sabe del incendio De acuerdo con la información preliminar, múltiples llamados alertaron sobre un incendio en el complejo habitacional. Tras las primeras intervenciones, se confirmó que no había personas atrapadas en el lugar.