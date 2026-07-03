Incendio en Ciudad: el dramático relato de la mujer que escapó con su hijo del fuego

Un incendio consumió gran parte de una vivienda en el barrio San Martín. La inquilina contó cómo logró salir junto a su hijo de 9 años.

Una falla en una estufa desató el incendio en una vivienda del barrio San Martín.

Un incendio afectó una vivienda ubicada sobre calle Tupungato, en el barrio San Martín de Ciudad, donde residían una mujer y su hijo de nueve años. Aunque ambos lograron salir ilesos, el fuego provocó importantes daños materiales y destruyó gran parte de sus pertenencias. El móvil de MDZ Club se hizo presente en el lugar.

Escuchá el testimonio en MDZ Radio: Ayelén Acosta, inquilina del departamento, explicó que el siniestro se produjo por una falla en un artefacto de calefacción. "Nosotros estamos bien. No nos hicimos nada, por suerte. El incendio se provocó por un cable en la estufa que se calentó y, bueno, agarró un placar y maderas, y eso provocó el incendio", relató en diálogo con la 105.5 FM MDZ Radio.

Sobre las pérdidas sufridas, indicó: "Prácticamente casi todo. Los placares con ropa, las camas, todo. Todo lo que es material, el de la casa".

La evacuación y el accionar de los vecinos Acosta también describió cómo advirtió el incendio durante la madrugada. "Yo escuché fuertes sonidos, así como que me fueran a reventar un vidrio o algo así, y ahí es donde yo me levanté y vi el fuego. Agarré a mi hijo y salí para afuera", recordó.

Consultada sobre la respuesta ante la emergencia, señaló que las llamas fueron controladas por personas del lugar. "Sí, lo apagaron los vecinos. Porque, bueno, los bomberos llegaron mucho después", afirmó.