Mendoza seguirá bajo frío extremo este viernes, pero el fin de semana sube la temperatura

El pronóstico anticipa otra jornada muy fría en Mendoza, con una máxima de apenas 3 grados.

Mendoza tendrá otro viernes muy frío, con una máxima de apenas 3 grados.

Mendoza seguirá bajo frío extremo este viernes 3 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada parcialmente nublada, con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste, marcando uno de los tramos más crudos del invierno.

Para este viernes, la máxima prevista será de apenas 3 grados, mientras que la mínima llegará a -1 grado. En cordillera, el informe indica cielo poco nuboso, por lo que no se esperan nevadas durante la jornada en alta montaña.

El fin de semana suben las temperaturas Aunque el viernes seguirá con registros muy bajos, el fin de semana marcará un cambio en las temperaturas. Para el sábado 4 de julio se espera nubosidad variable, ascenso de la temperatura y heladas. La máxima llegará a 12 grados, mientras que la mínima será de -2 grados.

El fin de semana llegará con ascenso de temperatura en Mendoza, aunque seguirán las heladas. Alf Ponce Mercado / MDZ El sábado también volverán las condiciones invernales en cordillera, donde el pronóstico anticipa nevadas. En el llano, en cambio, la principal característica será el ascenso térmico durante la tarde, después de una mañana muy fría.

Para el domingo 5 de julio, el tiempo se presentará con poca nubosidad, leve ascenso de la temperatura y nuevas heladas. La máxima prevista será de 13 grados y la mínima se mantendrá en -2 grados, con vientos leves del noreste y cielo poco nuboso en cordillera.