Dinosaurios hechos con chatarra: la nueva muestra gratuita que llega al Museo Cornelio Moyano

Los dinosaurios y otros animales prehistóricos volverán a cobrar vida en Mendoza, aunque esta vez lo harán a través del arte y la reutilización de materiales. El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano inaugurará una nueva muestra temporaria que propone un recorrido diferente por la historia de la vida en la Tierra.

La exposición, titulada "Paleoarte en el Museo Moyano", abrirá sus puertas el próximo sábado 4 de julio a las 19, con entrada gratuita, y podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. La propuesta reúne una colección de esculturas realizadas por el geólogo Osvaldo Bordonaro, quien utilizó hierro y diversos materiales reciclados para recrear especies que habitaron el planeta hace millones de años.

Aunque suele asociarse únicamente con ilustraciones de dinosaurios, el paleoarte es una disciplina que une el conocimiento científico con la expresión artística. Su objetivo es reconstruir la apariencia de organismos prehistóricos a partir de la información obtenida mediante fósiles, investigaciones paleontológicas y estudios anatómicos.

De esta manera, artistas y científicos trabajan en conjunto para ofrecer una representación lo más fiel posible de especies extinguidas, permitiendo al público imaginar cómo era la vida en distintas etapas de la historia del planeta.

La muestra del Museo Moyano traslada ese concepto al lenguaje de la escultura, incorporando además un componente ambiental a través del uso de materiales recuperados.

Una muestra que apuesta por el reciclaje

Las 20 obras que integran la exposición fueron confeccionadas con hierro y otros elementos reciclados, transformando objetos en desuso en representaciones de animales prehistóricos. La iniciativa busca demostrar cómo los materiales pueden adquirir una nueva vida mediante el arte, al mismo tiempo que invita a reflexionar sobre la reutilización y el cuidado del ambiente.

Esta combinación entre ciencia, creatividad y sustentabilidad constituye uno de los principales ejes de la propuesta.

Una experiencia para toda la familia

Además de acercar al público al mundo de la paleontología, la exposición está pensada como una actividad para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno. Niños, jóvenes y adultos podrán recorrer las esculturas y descubrir cómo el trabajo artístico puede convertirse en una herramienta para divulgar conocimientos científicos de manera didáctica y accesible.

El recorrido complementa la propuesta permanente del Museo Moyano, uno de los principales espacios dedicados a las ciencias naturales en Mendoza.

Cuándo y dónde visitar la muestra

La inauguración de "Paleoarte en el Museo Moyano" se realizará el sábado 4 de julio, a las 19, en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, ubicado en el Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza.

La entrada será gratuita y la exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de septiembre, ofreciendo una oportunidad para descubrir cómo el arte, la paleontología y el reciclaje pueden convivir en una misma experiencia cultural.