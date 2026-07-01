¿Qué hago con los chicos durante las vacaciones de invierno? La guía que los padres necesitan

Las vacaciones de invierno ya están por comenzar en Mendoza. Desde el 6 de julio, miles de chicos dejarán las aulas por dos semanas y, con ellos, comenzará también uno de los desafíos que más conocen las familias: encontrar actividades para entretenerlos sin tener que salir de la provincia.

Este año, el Gran Mendoza preparó una programación que combina teatro, cine, circo, muestras inmersivas, videojuegos, talleres, espectáculos musicales y actividades al aire libre. La oferta supera ampliamente el centenar de propuestas distribuidas en plazas, parques, museos, teatros y centros culturales de los distintos departamentos.

Para facilitar la elección, MDZ Estilo realizó una selección de algunas de las actividades para disfrutar durante el receso escolar, con opciones gratuitas y otras de bajo costo.

Una de las apuestas más fuertes vuelve a ser Ciudad de los Chicos , el programa que cada invierno transforma distintos espacios culturales de la capital en escenarios para las infancias.

Entre las propuestas más esperadas aparece "Universo Monstriña en Mendoza" , una muestra interactiva de la artista visual María Verónica Ramírez, creadora del reconocido personaje infantil. La exposición llegará por primera vez a la provincia y podrá visitarse del 11 al 19 de julio, de 10 a 19, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (Plaza Independencia), con entrada gratuita. El recorrido incluye obras inéditas, estaciones participativas y talleres que invitan a los chicos a experimentar el arte desde el juego.

Quienes prefieran una salida al cine encontrarán otra excelente alternativa en el Microcine Municipal David Eisenchlas, que ofrecerá funciones gratuitas todos los días a las 16, con clásicos de la animación como El gigante de hierro, Manuelita, La canción del mar, Pie pequeño en busca del valle encantado, Espíritu de lobo y Todos los perros van al cielo.

La agenda también suma espectáculos de magia, circo, teatro, talleres artísticos, propuestas literarias y actividades recreativas en Plaza Independencia, además de experiencias inmersivas y recorridos especiales en el Museo del Área Fundacional. (Ver programación completa).

La Nave UNCuyo propone uno de los festivales más completos del invierno

Del 7 al 18 de julio, la Nave UNCuyo volverá a convertirse en uno de los grandes polos culturales de las vacaciones con una nueva edición del HEY Festival, una programación especialmente diseñada para niños, niñas y familias.

Uno de los principales atractivos será la llegada de Toy Story 5 al Cine Universidad, con funciones diarias a las 15, 17 y 19.20, siempre dobladas al español.

En la Sala Roja, el Ballet de la UNCuyo presentará una adaptación infantil de La Bella Durmiente, con funciones entre el 9 y el 12 de julio, a las 17.30.

La programación teatral también tendrá un lugar destacado con espectáculos como El viajero de cuentos, Radio Aventura, El sueñito de Violeta, Miradas y Dónde topa lo pandito, que ofrecerán dos funciones diarias, a las 16.30 y 18.30.

A eso se suman talleres de cerámica, literatura, doblaje, danza K-pop, creación sonora, patio de juegos, espacios deportivos y un rincón literario pensado para compartir la lectura en familia.

Toy Story 5 se podrá ver en el Cine Universidad en estas vacaciones de invierno.

Godoy Cruz apuesta por el circo, el teatro y el universo gamer

Si hay un departamento que ofrecerá actividades para todos los gustos será Godoy Cruz. El Espacio Arizu (Belgrano 1322) volverá a convertirse en un gran parque tecnológico con Arizu Gamers, una propuesta que reunirá más de 50 estaciones de videojuegos, torneos de Counter Strike 2, Fortnite, League of Legends, Valorant, simuladores, arena gaming, food trucks y sorteos diarios. La actividad se desarrollará del 4 al 19 de julio.

Por su parte, el Teatro Plaza (Colón 27) presentará todos los días, a las 16.30, la comedia familiar Vampíricas Vacaciones, mientras que el Parque Benegas será sede del tradicional Festival de Circo, con funciones diarias a las 15 y 17, donde participarán compañías mendocinas y artistas invitados de otras provincias.

Las propuestas también llegarán a los barrios mediante el ciclo Circo por los Barrios, con funciones gratuitas en plazas y espacios verdes del departamento.

Guaymallén llevará el espectáculo a plazas y espacios culturales

Con el programa Invierno Re Copado, Guaymallén descentralizará las actividades para que lleguen a distintos distritos. Una de las sedes principales será la Plaza 6 de Noviembre, ubicada en Río Cuarto y Cruz del Eje, Dorrego, donde habrá funciones desde las 14 con juegos recreativos y espectáculos infantiles.

Entre las recomendaciones aparecen Escuela de Villanas, del elenco Marabunta; La magia y la risa en una valija, de Garabato Circo; Evolushow, de Circus Magenta; Café Electrik y las presentaciones del Mago Ludiem.

Otra sede importante será la Plaza de las Artes y las Flores, en Mathus Hoyos 3175, El Bermejo, donde se presentarán La Magia de la Música, Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta y Olvido Olvidado, entre otras obras.

El cronograma también incluye funciones en Villa Nueva, Rodeo de la Cruz, Puente de Hierro, Kilómetro 8, El Sauce y Los Corralitos.

Maipú combina cultura, lectura y propuestas para gamers

Maipú también preparó una agenda variada para el receso invernal. Entre las actividades recomendadas figura el Festival Invierno Lector, que se realizará los días 10 y 11 de julio, desde las 10, en el Auditorio Municipal de Maipú, con acceso libre.

Para los fanáticos de los videojuegos se destaca Otagamer, que tendrá lugar el 4 y 5 de julio, de 12 a 18, en el Cerro Primo de Rivera, con entrada gratuita.

La agenda se completa con el Encuentro de Kermeses, previsto para el 10 de julio, a las 18, en el Salón Casa de la Cultura (Camino a Rinconada 2000), además de presentaciones de libros, talleres y espectáculos para toda la familia.

Las Heras propone espectáculos itinerantes durante todo el receso

Las Heras desarrollará el programa "Las Heras Selección Mundial en Vacaciones", que recorrerá distintos distritos con actividades recreativas y espectáculos gratuitos.

El 8 de julio, de 15 a 18, la cita será en el CIC Algarrobal, ubicado en Río Juramento y Cabildo Abierto, mientras que el 12 de julio el encuentro se trasladará al Parque de la Niñez, en Acceso Norte e Independencia, El Plumerillo, donde a las 16.30 se presentará Cucurucho en Acción, de Circus Deluxe.

El 13 de julio, el escenario será el Parque de la Familia, en Boulogne Sur Mer y Almirante Brown, El Challao, donde a las 16.30 llegará Evolushow, de Circus Magenta. La programación concluirá el 18 de julio en Uspallata, con actividades recreativas para toda la familia.

Dos semanas con propuestas para todos los gustos

Teatro, cine, circo, videojuegos, talleres creativos, literatura, magia, museos, espectáculos musicales y actividades al aire libre forman parte de una programación que convierte al Gran Mendoza en uno de los principales destinos para disfrutar las vacaciones de invierno sin salir de la provincia.

La mayoría de las propuestas requieren únicamente llegar con anticipación, mientras que otras ofrecen entradas a precios accesibles. En todos los casos, la recomendación es consultar previamente la modalidad de ingreso y los horarios, ya que varios espectáculos tienen capacidad limitada y suelen agotar localidades durante los primeros días del receso.

Además de la agenda presentada en este artículo, se encuentra el cronograma de actividades propuesto por la Subsecretaría de Cultura que se puede consultar ingresando aquí.