Proponen eliminar las vacaciones de invierno en la Legislatura de Mendoza

A partir de la semana que viene los estudiantes de Mendoza entrarán en el receso de invierno por 15 días, conocido como "vacaciones de invierno", que fue dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE) para este ciclo lectivo y como ocurre todos los años a nivel nacional. No obstante, un dato controversial y que genera polémica todos los años en Mendoza es que desde hace años también se suma al receso la Legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

El receso está previsto en paritarias legislativas desde hace más de 10 años (con la Asociación de Personal de Empleados Legislativos) y aplica no solo a los legisladores, sino todo el personal que se desempeña en la Casa de las Leyes. Este año arrancará el 6 de julio y finalizará el 17 del mismo mes. Es decir, esta semana será la última sesión de Senadores (mañana) y Diputados (el miércoles) antes del descanso.

En contra de esta medida se pronunció la diputada del PRO, Cintia Gómez, quien presentó un proyecto que promueve la eliminación del receso legislativo de invierno en la Legislatura, "con el objetivo de garantizar la continuidad del trabajo parlamentario durante todo el año".

"Elimínese el receso legislativo de invierno de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza, garantizando la continuidad de la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores durante el mes de julio de cada año", expresa el artículo 1 de la iniciativa, que fue presentada en la Cámara Baja.

Además, el artículo 2 establece que durante el mes de julio "podrán celebrarse sesiones, reuniones de comisión y desarrollarse todas las actividades legislativas previstas en la Constitución Provincial, las leyes y los reglamentos internos de ambas Cámaras, conforme al cronograma que establezcan las autoridades".

La diputada provincial Cintia Gómez

Como se mencionó que la ley actual abarca a todo el personal legislativo, el artículo 4 del proyecto de la diputada del PRO establece que la implementación "no implicará la modificación, restricción o supresión de los derechos laborales del personal de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza, los que continuarán rigiéndose por la normativa, los convenios y los acuerdos vigentes".

Según los fundamentos del proyecto, las instituciones públicas "deben evolucionar" y establece que la Legislatura debería adaptarse a los nuevos tiempos. "Mendoza es una provincia construida por generaciones de hombres y mujeres que hicieron del trabajo, el esfuerzo y la perseverancia una forma de vida. (...) Resulta necesario que el Poder Legislativo acompañe esos principios, garantizando la continuidad de su labor durante todo el año, sin interrupciones, ya que la realidad y los problemas de Mendoza no se detienen durante el mes de julio", interpela Gómez.

Y agregó que "las preocupaciones de las familias continúan presentes, los desafíos vinculados al empleo, la educación, la salud, la seguridad, la producción y el desarrollo económico siguen requiriendo atención y respuestas por parte de las Cámaras y sus legisladores".

Cámara de Senadores de Mendoza Prensa Legislatura

De hecho, Gómez comparó a la Legislatura con los municipios, "que continúan gestionando, al igual que las diferentes instituciones de la sociedad, que mantienen su actividad; así como los sectores productivos".

Para la diputada, "resulta oportuno analizar el funcionamiento de la Legislatura, a fin de determinar si sus prácticas continúan reflejando las expectativas que hoy tienen los mendocinos respecto de sus instituciones, en una provincia en constante transformación, con cambios económicos, sociales y tecnológicos permanentes, y también en una evolución de la manera en que los mendocinos observan, evalúan y exigen el desempeño de quienes ejercen responsabilidades públicas conferidas por el voto".

"Dar el ejemplo"

Tal como mencionó Gómez, este proyecto surgió en un contexto que la legisladora considera “difícil de justificar ante la sociedad”, ya que los representantes electos recientemente tras los comicios de medio término asumen sus funciones el 1° de Mayo y, apenas dos meses después, ingresan en un período de receso y lo mismo sucede con el recambio de las elecciones ejecutivas, donde asumen en noviembre y para fines de diciembre se entra en receso nuevamente.

“El mendocino que trabaja, que produce, que tiene un comercio o que sostiene su familia no tiene vacaciones de invierno. La realidad no se detiene en julio, y la política tampoco debería hacerlo”, expresó Gómez.

“La política tiene que estar a la altura del esfuerzo de la gente. No podemos pedirle a la sociedad más compromiso si nosotros mismos no damos el ejemplo”, agregó.

Y concluyó: “El desafío es construir instituciones que acompañen el ritmo de la sociedad. Mendoza no entra en pausa, y sus representantes tampoco deberían hacerlo”.