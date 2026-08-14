China le contestó a Peter Lamelas y llevó la disputa por Vaca Muerta al terreno de la "guerra fría"

La Embajada rechazó las acusaciones del representante de Estados Unidos y Huawei también salió a defender su actividad en la Argentina.

La Embajada de China en Argentina respondió este viernes a Peter Lamelas después de que el embajador estadounidense cuestionara la presencia de empresas chinas en sectores estratégicos del país. La representación asiática calificó sus afirmaciones como “calumnias sin ningún fundamento” y vinculó la posición de Washington con una lógica propia de la Guerra Fría. Lamelas había advertido sobre la participación china en áreas como Vaca Muerta y sostuvo que esa presencia no ayudaría a atraer nuevas inversiones. El cruce llevó la discusión por el desarrollo energético argentino a un plano diplomático entre las dos potencias.

La Embajada china también cuestionó la forma en la que Estados Unidos plantea sus advertencias sobre seguridad. Las autoridades sostuvieron que Washington extiende ese concepto hacia distintas áreas económicas y genera temor entre los actores del mercado. El comunicado apuntó directamente contra una política que, según la representación diplomática, responde a una “mentalidad de guerra fría”.

Javier Milei con el embajador estadounidense, Peter Lamelas Otro capítulo de la pulseada entre China y Estados Unidos Lamelas había formulado sus críticas durante la AmCham Energy Summit del jueves. El embajador estadounidense señaló especialmente a Huawei y acusó a la empresa de compartir información con el Partido Comunista Chino. El funcionario también reclamó limitar la presencia de firmas del país asiático en Vaca Muerta. La discusión quedó así ligada tanto al negocio energético como al manejo de información y tecnología.

La Embajada china rechazó esa lectura y consideró que las acusaciones carecen de sustento. La representación diplomática sostuvo que Estados Unidos recurre a argumentos vinculados con la seguridad nacional para cuestionar inversiones de empresas chinas. El comunicado también acusó a la parte estadounidense de “sembrar miedo en el mercado”.

Huawei se defendió de las acusaciones de Estados Unidos Shutterstock Huawei por su parte aseguró que mantiene un “historial impecable” en materia de ciberseguridad y protección de datos. La compañía rechazó la acusación sobre un supuesto intercambio de información con el Partido Comunista Chino y recordó que trabaja en el país desde hace 25 años.