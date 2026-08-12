El museo cuyo techo también es paseo

Un nuevo museo de 105.300 metros cuadrados incorpora un jardín botánico en altura y más de 600 metros de senderos conectados con humedales.

Inaugurado hace menos de un mes, el mayor museo integral de historia natural del sur de China incorpora un jardín botánico en su techo.

En Shenzhen, China, el Museo de Historia Natural abrió con 105.300 metros cuadrados y una idea poco convencional: el techo también forma parte del recorrido. Un jardín botánico incorpora más de 600 metros de senderos conectados con parques y humedales. La arquitectura del edificio combina naturaleza, cultura y diseño.

La arquitectura se convierte en paisaje y extiende la experiencia del museo hacia el exterior. https://bharchitects.com/ 105.300 metros cuadrados El museo abrió al público el 28 de julio de 2026 en el distrito de Pingshan. Y es presentado como el mayor museo integral de historia natural del sur de China.

Naturaleza y arquitectura se mezclan en un recorrido pensado para caminar, observar y descubrir. bharchitects.com/ Más allá de las salas El edificio tiene cinco estructuras cónicas inspiradas en un delta fluvial. Pero el elemento más llamativo es el jardín botánico de la cubierta, con más de 600 metros de senderos.

El recorrido exterior permite descubrir el edificio desde una perspectiva diferente. bharchitects.com/ Esos recorridos conectan con Yanziling Park y un sendero de estudio de humedales.

Desde el techo, el visitante puede experimentar el museo como una extensión del parque. bharchitects.com/ Cómo hacerlo en Argentina La idea puede aplicarse a centros culturales y científicos del país, a partir de una arquitectura en el que el edificio no necesariamente concluya en su techo, sino más bien pueda conectarse con jardines, senderos, espacios educativos y hasta el mismo paisaje.