El museo cuyo techo también es paseo
Un nuevo museo de 105.300 metros cuadrados incorpora un jardín botánico en altura y más de 600 metros de senderos conectados con humedales.
En Shenzhen, China, el Museo de Historia Natural abrió con 105.300 metros cuadrados y una idea poco convencional: el techo también forma parte del recorrido. Un jardín botánico incorpora más de 600 metros de senderos conectados con parques y humedales. La arquitectura del edificio combina naturaleza, cultura y diseño.
105.300 metros cuadrados
El museo abrió al público el 28 de julio de 2026 en el distrito de Pingshan. Y es presentado como el mayor museo integral de historia natural del sur de China.
Más allá de las salas
El edificio tiene cinco estructuras cónicas inspiradas en un delta fluvial. Pero el elemento más llamativo es el jardín botánico de la cubierta, con más de 600 metros de senderos.
Esos recorridos conectan con Yanziling Park y un sendero de estudio de humedales.
Cómo hacerlo en Argentina
La idea puede aplicarse a centros culturales y científicos del país, a partir de una arquitectura en el que el edificio no necesariamente concluya en su techo, sino más bien pueda conectarse con jardines, senderos, espacios educativos y hasta el mismo paisaje.
En una provincia como Mendoza, donde naturaleza y cultura conviven tan cerca, esa integración podría transformar un museo en una obra que muestre también la naturaleza propia de la provincia, ya que en lugar de ser algo decorativo, esa porción de naturaleza en el techo podría servir para mostrar especies autóctonas.
FUENTE: China Daily y Shenzhen Government Online.