Así fue el impactante look de Natalia Oreiro en la avant premiere de "Yo, Narciso": las fotos

La actriz Natalia Oreiro deslumbró con su nuevo corte de cabello y un look que sorprendió a todos por su dualidad. ¡Mirá!

Durante la avant premiere de “Yo, Narciso”, la nueva comedia dirigida y protagonizada por Adrián Suar que llegará a los cines este jueves 13 de agosto, Natalia Oreiro dejó bien claro por qué es un referente indiscutido cuando hablamos de estilo.

La actriz y cantante uruguaya llegó a la alfombra roja con un look que, a simple vista, parecía una apuesta de noche clásica, con un vestido ajustado de cuello halter, con los hombros descubiertos, cubierto por una superficie de lentejuelas en tonos cobrizos, anaranjados y rojizos. Sin embargo, el estilismo escondía un detalle que lo transformó por completo.

Sobre el vestido de noche, la actriz llevó un tapado de cuero negro de gran volumen, que dejó caer sobre los hombros para contrarrestar el brillo de las lentejuelas y, en los pies, la actriz lució unas botas negras de caña media con taco alto y cordones entrelazados al frente. El vestido siguió siendo el centro de atención, por supuesto, pero el cuero le dio una nueva actitud.

El beauty look de Natalia acompañó esa transformación, llevando el pelo con efecto wet peinado hacia atrás, dejando algunos mechones sueltos sobre la frente. Este peinado no solo le dio una apariencia pulida con actitud descontracturada, sino que además puso en primer plano su nuevo corte shag con capas y flequillo.