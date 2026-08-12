Una tradición italiana llega al centro de Mendoza: habrá gastronomía, música y actividades gratis

Una de las celebraciones tradicionales de Italia volverá a tener su propia fiesta en pleno Centro mendocino . El próximo miércoles 19 de agosto, Plaza Italia se convertirá en escenario de la cuarta edición de Ferragosto In Piazza Italia, una jornada que buscará acercar al público las costumbres y expresiones culturales del país europeo.

La actividad se desarrollará de 10 a 12, en la plaza ubicada en 25 de Mayo y San Lorenzo, y tendrá entrada libre y gratuita. La convocatoria está dirigida tanto al público general como a establecimientos educativos de nivel primario y secundario.

La propuesta es organizada conjuntamente por la Ciudad de Mendoza, el Consulado de Italia y la Escuela Italiana XXI Aprile.

Durante la mañana, estudiantes de la Escuela Italiana XXI Aprile y miembros del Consulado italiano participarán de diferentes actividades destinadas a recrear parte de la cultura peninsular en el centro mendocino.

La programación incluirá presentaciones musicales en vivo, exposiciones artísticas, demostraciones culinarias y talleres interactivos. De esta manera, vecinos, turistas y estudiantes podrán acercarse a diferentes aspectos de la identidad italiana a través de la música, el arte y la gastronomía.

La celebración también busca poner en valor el vínculo histórico entre Mendoza e Italia, marcado especialmente por las distintas corrientes inmigratorias que contribuyeron a conformar la identidad cultural de la provincia.

Qué es Ferragosto y por qué se celebra en Italia

El Ferragosto se celebra cada 15 de agosto en Italia y constituye una de las fechas tradicionales de su calendario. Históricamente estuvo relacionado con el cierre de las labores agrícolas estivales y, además, coincide con la celebración católica de la Asunción de la Virgen María.

En Mendoza, la celebración adquiere un significado particular por la profunda influencia que tuvo la inmigración italiana en la provincia.La importancia de la propuesta también recibió reconocimiento institucional: en septiembre de 2023, la Cámara de Diputados otorgó un reconocimiento legislativo al evento, destacando el valor histórico y social del vínculo entre Mendoza y la cultura italiana.