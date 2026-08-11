Una escarapela hecha por vos: la propuesta que combina arte, vino y tradición en Mendoza
El viernes 14, una propuesta especial combinará diseño, identidad argentina, vino y gastronomía. Los participantes confeccionarán su propia escarapela y se llevarán la pieza terminada.
En vísperas del aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una propuesta diferente invita a recuperar uno de los símbolos más reconocibles de la identidad nacional y transformarlo con las propias manos. El próximo viernes 14 , a las 17, se realizará en Ceibo Restaurante “Argentina hecha a mano”, un taller de escarapelas que propone unir creatividad, tradición y encuentro en pleno fin de semana sanmartiniano.
La actividad estará guiada por Gema Gallardo, periodista y diseñadora de joyería de autor, creadora de Las G Joyas, un proyecto dedicado a desarrollar piezas realizadas artesanalmente e inspiradas en Argentina.
Durante 60 minutos, los participantes aprenderán a confeccionar una escarapela mediante una técnica de tejido con cuentas de vidrio y mostacillas checas. No es necesario contar con experiencia previa y cada persona se llevará al finalizar la pieza realizada durante el encuentro.
La propuesta parte de una mirada contemporánea sobre la escarapela: conservar su identidad y sus colores tradicionales, pero trasladarla al universo del diseño y del trabajo artesanal.
Una experiencia que suma vino y sabores mendocinos
El taller no estará limitado al trabajo artesanal. Mientras confeccionan sus escarapelas, los asistentes podrán disfrutar de una copa de Trivento White Malbec y una degustación de sopaipillas dulces y saladas, sumando a la experiencia dos elementos estrechamente vinculados con los sabores y la cultura mendocina a los que acostumbra Ceibo en cada fecha patria.
De esta manera, “Argentina hecha a mano” propone celebrar el fin de semana sanmartiniano desde otro lugar: no solamente recordar una fecha histórica, sino también recuperar el valor de los oficios, del tiempo dedicado a crear y de aquellos símbolos que forman parte de la memoria colectiva.
La actividad se realizará el viernes 14 a las 17, en Ceibo Restaurante (25 de Mayo 871, Ciudad de Mendoza). El valor es de $25.000 por persona e incluye todos los materiales necesarios para realizar la escarapela, el taller, una copa de vino y la degustación gastronómica. Los cupos son limitados. Reservas y consultas: +54 9 261 550-0588.