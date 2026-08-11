La China Suárez sorprendió con su look hot para salir a bailar con Mauro Icardi

La China Suárez compartió su look más osado para una salida noctura con Icardi y sorprendió a sus seguidores. Mirá las fotos en la nota.

Para una salida nocturna junto a Mauro Icardi, la China Suárez desplegó todo su estilo con un look total black en el que apostó por una propuesta de silueta asimétrica y detalles que marcaron el conjunto.

La China eligió un minivestido de hombreras pronunciadas con un cinturón de hebilla cuadrada metálica, del que caía una tela fluida desde uno de los laterales de la cintura. Completó el look con botas altas de cuero negro, taco alto y puntera redondeada, que alargaron su figura y le dieron un aire rockero.

El beauty look mantuvo una línea sobria, con el pelo suelto con raya al medio y unas ondas marcadas que caían sobre la espalda, con dos mechones frontales aclarados que enmarcaron el rostro.

El maquillaje incluyó un delineado oscuro difuminado tipo smokey eye, máscara de pestañas intensa y labial nude mate, completando un estilismo impecable.