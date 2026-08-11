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Penitentes

Mirá las fotos y Sociales de un regreso cool a las pistas de Penitentes: esquí, snowboard y mucha adrenalina

Mendocinos y turistas aprovecharon la nieve y recuperaron una experiencia que llevaba más de siete años sin repetirse en Penitentes.

Gema Gallardo Accardi

Gema Gallardo Accardi

Mendocinos y turistas disfrutaron de la nieve en Penitentes el fin de semana. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

Mendocinos y turistas disfrutaron de la nieve en Penitentes el fin de semana. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

Marcos Garcia / MDZ

Los esquíes volvieron a deslizarse por Penitentes. Después de más de siete años sin medios de elevación y pistas operativas para la práctica de esquí y snowboard, el histórico centro de montaña recuperó una de sus escenas más esperadas.

La nevada extraordinaria de este invierno dejó las condiciones necesarias para que los amantes de los deportes de montaña volvieran a encontrarse con sus pistas. El regreso coincidió con el Día del Mendocino, cuando los residentes de la provincia pudieron utilizar gratuitamente los medios habilitados.

El sábado 8, Penitentes celebró el Día del Mendocino con más de 2.500 visitantes.

El sábado 8, Penitentes celebró el Día del Mendocino con más de 2.500 visitantes.

Las pistas de Penitentes a full

Desde temprano comenzaron a aparecer tablas, bastones, cascos y antiparras. Algunos llegaron con experiencia y equipos propios; otros eligieron la pista escuela para realizar sus primeras bajadas o retomar la práctica después de varios años.

Las pistas habilitadas y los medios de elevación concentraron buena parte del movimiento. Mientras unos esperaban su turno, otros aprovechaban para ajustar las fijaciones, comentar el estado de la nieve o fotografiarse antes de comenzar el descenso.

La reapertura significó algo más que una nueva opción turística. Para numerosos mendocinos fue la posibilidad de volver a esquiar en un lugar unido a sus recuerdos de infancia, sus primeras clases y muchas temporadas de invierno.

MDZ recorrió las pistas y retrató a los protagonistas de este regreso: esquiadores, snowboardistas, principiantes y habitués que volvieron a dejar sus huellas sobre la nieve.

Mirá quiénes disfutaron de la nieve

José Videla con toda la onda para deslizarse por las pistas.

José Videla con toda la onda para deslizarse por las pistas.

Montaña, nieve y mate para una jornada de sábado donde el sol dijo presente.

Montaña, nieve y mate para una jornada de sábado donde el sol dijo presente.

El sábado los medios de elevación fueron gratuitos para los mendocinos.

El sábado los medios de elevación fueron gratuitos para los mendocinos.

Valentín y Juana.

Valentín y Juana.

Facu, Sofi y Pili felices de poder disfrutar de la nieve en Penitentes Park.

Facu, Sofi y Pili felices de poder disfrutar de la nieve en Penitentes Park.

Los SUárez Villafañez equipadísimos para disfrutar de la nieve sobre los esquíes.

Los SUárez Villafañez equipadísimos para disfrutar de la nieve sobre los esquíes.

El snowboard, el deporte extremos que muchos prefieren a la hora de ir a un centro de esquí: la adrenalida a flor de piel.

El snowboard, el deporte extremos que muchos prefieren a la hora de ir a un centro de esquí: la adrenalida a flor de piel.

El esquí fue para todos: familias completas decidieron lanzarse a la aventura.

El esquí fue para todos: familias completas decidieron lanzarse a la aventura.

Milagros Civit.

Milagros Civit.

Belén y Tomás Mercado.

Belén y Tomás Mercado.

Bajaran la montaña en trineo fue la opción que muchas familias eligieron para los más pequeños.

Bajaran la montaña en trineo fue la opción que muchas familias eligieron para los más pequeños.

Florencia Stella y Aldana Sikorski de Misiones.

Florencia Stella y Aldana Sikorski de Misiones.

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