Mirá las fotos y Sociales de un regreso cool a las pistas de Penitentes: esquí, snowboard y mucha adrenalina

Mendocinos y turistas aprovecharon la nieve y recuperaron una experiencia que llevaba más de siete años sin repetirse en Penitentes.

Mendocinos y turistas disfrutaron de la nieve en Penitentes el fin de semana. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

Los esquíes volvieron a deslizarse por Penitentes. Después de más de siete años sin medios de elevación y pistas operativas para la práctica de esquí y snowboard, el histórico centro de montaña recuperó una de sus escenas más esperadas.

La nevada extraordinaria de este invierno dejó las condiciones necesarias para que los amantes de los deportes de montaña volvieran a encontrarse con sus pistas. El regreso coincidió con el Día del Mendocino, cuando los residentes de la provincia pudieron utilizar gratuitamente los medios habilitados.

El sábado 8, Penitentes celebró el Día del Mendocino con más de 2.500 visitantes. MDZ / Marcos García Las pistas de Penitentes a full Desde temprano comenzaron a aparecer tablas, bastones, cascos y antiparras. Algunos llegaron con experiencia y equipos propios; otros eligieron la pista escuela para realizar sus primeras bajadas o retomar la práctica después de varios años.

Las pistas habilitadas y los medios de elevación concentraron buena parte del movimiento. Mientras unos esperaban su turno, otros aprovechaban para ajustar las fijaciones, comentar el estado de la nieve o fotografiarse antes de comenzar el descenso.

La reapertura significó algo más que una nueva opción turística. Para numerosos mendocinos fue la posibilidad de volver a esquiar en un lugar unido a sus recuerdos de infancia, sus primeras clases y muchas temporadas de invierno.