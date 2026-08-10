El polémico look de La Joaqui que mezcló inspiración sado y religión

En medio de su ruptura con Luck Ra, La Joaqui impactó con un look polémico. No te pierdas la foto en la nota.

En el confesionario de Rosalía en Buenos Aires, el segmento íntimo del show donde una artista revela un secreto al público, La Joaqui se mostró con un look de inspiración sado y un guiño a la estética religiosa del álbum Lux de la española.

En medio de su mediática separación de Luck Ra, La Joaqui apostó por un vestuario de cuero acharolado que consistió en una chaqueta/body negra de silueta entallada, doble abotonadura, solapas grandes y terminación colaless, que dejaba poco a la imaginación.

Complementó el look con medias liga, botas de cuero con pliegues y un rosario colgado del cuello, un detalle que hacía referencia al estilo religioso del disco de Rosalía. El pelo lo llevó suelto y lacio con volumen en las puntas, y el maquillaje con un delineado cat eye, pestañas postizas, rubor, contorno y labial nude.

Durante el confesionario, La Joaqui habló sin filtros sobre su ruptura y confesó que se enamoró de un príncipe azul, que soñaba con casarse y que fue él quien se desencantó, revelando que en un viaje romántico esperó una propuesta de matrimonio que nunca llegó.