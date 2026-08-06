Toda una parisina: el look de Nicole Neumann que sorprendió a sus seguidores

Nicole Neumann sorprendió en redes con un llamativo look de estilo parisino que nadie esperaba. Mirá lo que se puso en la nota.

Nicole Neumann compartió un look en redes que mostró que su paso por Europa sigue nutriendo su mirada estética, al tomar el clásico estilo parisino y lucirlo reinterpretado.

Como eje de la parte inferior, optó por un jean wide leg, una silueta amplia que viene ganando terreno en el guardarropa por su versatilidad, el cual estilizó su figura y contrastó con las prendas de abrigo.

Bajo su tapado rojo, llevó una remera de mangas largas con rayas marineras en tonos rojizos y claros, siendo este un estampado que nació en el siglo XIX como parte del uniforme de los marineros franceses en Bretaña y, décadas después, Coco Chanel lo incorporó al vestuario femenino como símbolo de emancipación.

Hoy, las rayas horizontales son un básico atemporal y, en el look de Nicole, este estampado tomó el protagonismo al fusionarse con un cinturón rojo con hebilla metálica y un abrigo largo sastrero del mismo tono, creando una armonía cromática que realzó la luminosidad de su rostro.