Wanda Nara sacó a luz la polémica historia sobre el cuadro de Mauro Icardi y la China Suárez

El futbolista compartió un cuadro gigante de él con su pareja y Wanda Nara decidió contar la historia que hay detrás.

Mauro Icardi compartió fuertes posteos en sus redes sociales el martes por la noche luego del embargo a la "casa de los sueños". El futbolista estalló contra la Justicia y contra el juez Hagopián, quien es el que lleva la guerra judicial entre él y Wanda Nara.

En el medio y con ironía posteó una foto donde se puede ver un cuadro gigante donde aparecen él y la China Suárez: "El cuadro lo puedo colgar o me lo quieren embargar? Aún recuerdo cuando en las resoluciones escribía (el juez) que la señorita María Eugenia Suárez no podía estar presente en mi propia casa!!! Impresentable".

Wanda Nara llegó muy temprano este miércoles y decidió hablar con los medios de comunicación que la estaban esperando. Fue allí donde ella decidió contar la oscura historia detrás de ese cuadro que se viralizó en las redes sociales.

Wanda Nara contó la verdad detrás del cuadro que compartió Mauro Icardi en redes "Ese cuadro que mostró es un rompecabezas que les hizo hacer a mis hijas. Después de seis meses de no ver al padre, llegaron y tuvieron que armar el rompecabezas de la amante. No era una foto del padre con ellas", expresó Wanda.