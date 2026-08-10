Julián Álvarez sorprende con un nuevo look en tendencia masculina

El futbolista Julián Álvarez sorprendió con un cambio de look durante sus vacaciones en Ibiza. No te pierdas la foto en la nota.

Durante sus vacaciones en Ibiza, Julián Álvarez sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen que lo llevó a sumarse a una de las tendencias más fuertes de la moda masculina: el "soft mustache".

Este bigote fino, prolijo y de aspecto natural apuesta por una estética más sutil, donde el vello facial acompaña las facciones sin convertirse en el protagonista del rostro, a diferencia de los estilos más tradicionales.

El delantero cordobés de la Selección Argentina fue visto en la isla española junto a su compañero Enzo Fernández, y las imágenes publicadas en redes sociales mostraron rápidamente la transformación en su rostro. El cambio se complementó con un peinado sencillo y despejado, manteniendo una imagen minimalista que refuerza la idea de frescura y naturalidad.

Este look coincide con una corriente que ganó espacio en la moda masculina con estilos menos rígidos, donde pequeños detalles pueden modificar por completo la apariencia.