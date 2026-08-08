La tajante postura del Cholo Simeone sobre el deseo de Julián Álvarez de irse del Atlético de Madrid

El Cholo Simeone fue consultado sobre la posibilidad de que la Araña abandone al Colchonerp en este mercado y lanzó una tajante sentencia al respecto.

La novela entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid entró en una zona de máxima tensión. Mientras el delantero argentino ya dejó en claro que pretende cambiar de club en este mercado de pases y Barcelona aparece como el principal interesado, desde el Colchonero cerraron prácticamente cualquier puerta de salida: si el equipo catalán quiere llevárselo, deberá pagar los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión.

La postura cayó como un baldazo de agua fría para Barcelona, que había realizado propuestas superiores a los 100 millones de euros, pero se encontró con una negativa tajante. El Atlético de Madrid no está dispuesto a negociar por una cifra intermedia y, por ahora, sostiene que Julián continuará en Madrid. Arsenal es otro de los clubes que sigue de cerca la situación, aunque el deseo del futbolista apunta en otra dirección.

En medio de este escenario, Diego Simeone fue consultado por el futuro del delantero y respaldó públicamente la posición de la institución: “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel Gil Marín explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián, desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo y mejorando”, sostuvo el Cholo en la conferencia previa al amistoso frente a Manchester City en Seúl.

La tajante postura del Cholo Simeone sobre el deseo de Julián Álvarez de irse del club X @Marca El argentino, sin embargo, todavía no tuvo contacto con el plantel durante la pretemporada. Al igual que los demás futbolistas que disputaron la final del Mundial 2026, recibió licencia hasta el 10 de agosto y por eso no estará presente este domingo ante el equipo inglés. Su regreso al Atlético será a partir del lunes y allí se producirá el primer cara a cara con Simeone y sus compañeros después de sus declaraciones sobre su intención de dejar el club.