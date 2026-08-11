Estos son los mejores regalos para el Día del Niño según su edad

Este domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño , una fecha que renueva cada año el desafío de encontrar el regalo ideal para los más pequeños.

En esta ocasión, invitamos a pensar en opciones que no solo entretengan, sino que también acompañen el desarrollo madurativo de cada etapa, desde los primeros meses hasta la preadolescencia. Expertos en pedagogía y psicología infantil coinciden en que el mejor obsequio no es el más caro ni el que está de moda, sino aquel que se adapta a la edad y a lo que el niño está descubriendo del mundo.

Para los bebés de 0 a 12 meses, el mundo es pura sensación. Aprenden a través de la vista, el oído y el tacto, y comienzan a comprender la relación de causa y efecto. Los gimnasios de actividad, las mantas con texturas y las tarjetas de alto contraste en blanco y negro son ideales para estimular la vista y fortalecer la espalda y el cuello.

Para los de 6 a 12 meses, los juguetes para apilar, los clasificadores de formas simples y los libros con sonidos refuerzan la motricidad fina y la resolución de problemas básicos.

Entre los 1 y 3 años, el lenguaje explota, los niños corren, trepan e imitan todo lo que ven. Los juguetes para empujar y tirar, los bloques grandes para construir y las bicicletas sin pedales mejoran la coordinación y el equilibrio. Las cocinitas, los teléfonos de juguete y los kits de doctor potencian el lenguaje y las habilidades sociales a través del juego de roles.

En la etapa preescolar, de 3 a 5 años, la creatividad está en su punto más alto. Los niños aprenden a seguir instrucciones de varios pasos y a jugar de manera cooperativa. Los disfraces, los juegos de mesa sencillos y los juguetes para trepar son los ideales. Las pizarras magnéticas, los juegos de construcción magnéticos y los kits de manualidades introducen conceptos de ciencia y arte de manera lúdica.

El mejor obsequio no es el más caro, sino aquel que se adapta al desarrollo madurativo del niño.

De 6 a 9 años, los juegos de mesa de estrategia simple y los juegos de cartas fomentan la concentración y el trabajo en equipo. Los kits de construcción y los libros de capítulos son geniales para alimentar la paciencia y el amor por la lectura.

De 10 a 12 años, la independencia es muy importante, por lo que los kits de ciencia, robótica o codificación, los materiales para pasatiempos específicos y los juegos de estrategia avanzados son perfectos para que desarrollen su identidad y sus intereses particulares.

Más allá de los juguetes, los especialistas recomiendan revisar las etiquetas de edad para evitar piezas pequeñas, indagar en los gustos actuales de los niños en lugar de dejarse llevar por la moda, considerar el valor de las experiencias (como ir a un parque de juegos o entradas para un show) y recordar que los libros nunca pasan de moda y son un regalo adecuado para cualquier edad.