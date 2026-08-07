Día del Niño: dónde estará la Feria del Juguete y cuándo se podrá visitar

En la previa del Día del Niño se conoció que la Feria del Juguete ofrecerá su edición número 14 en el Parque San Vicente de Godoy Cruz la próxima semana. Será con entrada libre y gratuita tras los éxitos cosechados en Maipú y Godoy Cruz. El evento será a beneficio del Banco de Alimentos de Mendoza.

La feria es organizada por la Asociación Feria del Juguete, con la Municipalidad de Godoy Cruz. De esta manera, reafirman el compromiso de generar espacios gratuitos, seguros y de calidad para las familias.

Por su parte, el Parque San Vicente ofrece una ubicación estratégica , con múltiples accesos y ubicación cercana para vecinos de toda el área metropolitana. Será del 13 al 16 de agosto.

Luego de 13 ediciones, la Feria del Juguete es reconocida como el evento del rubro más grande y convocante de la región. La misma reúne a comerciantes, emprendedores y miles de visitantes de Mendoza y provincias vecinas.

Durante cuatro días, el público podrá recorrer más de 200 stands con una amplia variedad de juguetes, juegos, bicicletas, indumentaria, electrónica, librería, artículos para bebés, accesorios y mucho más.

De igual modo, el paseo contará con food trucks, shows en vivo, espectáculos infantiles y sorteos sorpresa en todas las jornadas.

También llega la Powercon, donde el universo del comic, el manga y el universo K-pop se encuentran, con propuestas y exhibiciones para grandes y chicos.

Además de encontrar los mejores regalos para los más pequeños, habrá opciones gastronómicas variadas, y actividades recreativas para todas las edades.

Beneficio adicional y fin solidario

Cabe destacar que quienes lleguen en vehículo podrán utilizar sin costo la playa de estacionamiento del Hiper Libertad. De esta manera, sus visitantes tendrán mejor accesibilidad y comodidad.

Asimismo, en el evento se realizará una colecta de alimentos no perecederos, a total beneficio del Banco de Alimentos de Mendoza.

“Llegar a la edición número 14 nos llena de orgullo. Lo que comenzó como una iniciativa para acercar opciones accesibles a las familias mendocinas, hoy se convirtió en una verdadera tradición”, expresó Guillermo Mastronardi, Presidente de la Asociación Feria del Juguete.

Y agregó: “Estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Godoy Cruz por abrirnos las puertas de un espacio tan lindo como el Parque San Vicente, que permitirá que muchas más familias disfruten de esta gran fiesta.»

Cronograma de la Feria del Juguete

Jueves 13 de agosto

19 h Roquito

Viernes 14 de agosto

16 h “Clasiclown”, Elenco: Telares Teatro

17:30 h “La leyenda de Mur…”, Elenco: La valija del sol

18 a 20 h Puesto de pochoclo/algodón gratis

21 h Robot Led

21:30 h Mandalina

22 h Chakaymanta (Folclore)

Sábado 15 de agosto

17 h “Miradas”, Elenco: Turucletas

18 a 20 h Puesto de pochoclos/algodón gratis

18 h Mandalina

19 h Roquito

20 h Chakaymanta (Folclore)

21 h Robot Led

22 h Personajes Marvel

Domingo 16 de agosto

Powercon. Actividades de 15 a 18 h.