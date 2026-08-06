Día del Niño: las promociones de Carrefour y Coto para comprar los regalos más buscados
Cada vez falta menos para el Día del Niño y los supermercados ya empezaron a lanzar promociones para quienes buscan ahorrar en los regalos. Carrefour y Coto ofrecen descuentos, cuotas sin interés y beneficios en juguetes, bicicletas, monopatines, consolas y otros productos para los más chicos.
Qué promociones tiene Carrefour por el Día del Niño
Carrefour tiene sus principales beneficios en tecnología, movilidad y juguetes, con opciones de financiación y descuentos en distintos rubros.
Entre las promociones más destacadas aparecen:
- Hasta 18 cuotas sin interés en consolas de videojuegos, tablets y auriculares.
- 12 cuotas sin interés y 10% de descuento en bicicletas infantiles.
- 40% de descuento en monopatines con luces LED y skates.
- 80% de descuento en la segunda unidad en juguetes seleccionados.
Los precios más destacados de Carrefour
En cuanto a los precios, las tablets para chicos se consiguen entre $95.000 y $160.000, mientras que las consolas y equipos de gaming cuestan entre $520.000 y $1.200.000.
Las bicicletas infantiles, según el rodado, tienen valores que van de $120.000 a $240.000, mientras que los monopatines parten desde $38.000. Por otra parte, los juegos de mesa nacionales arrancan en $12.500 y los muñecos desde $18.900.
Los descuentos de Coto para comprar juguetes
Coto también se sumó a las promociones por el Día del Niño con descuentos y cuotas sin interés mediante acuerdos con distintos bancos.
Uno de los beneficios más importantes es el convenio con Banco Columbia, que permite comprar juguetes, juegos de mesa y rodados a batería en 6, 9 y 12 cuotas sin interés.
Cuánto se puede gastar en un regalo de Coto
Entre los precios más destacados se encuentran:
- rompecabezas desde $9.800;
- juegos de mesa entre $33.000 y $49.700;
- peluches e inflables desde $14.000;
- muñecas con accesorios entre $21.000 y $33.000.
En movilidad infantil, los monopatines cuestan entre $45.000 y $78.000, las bicicletas entre $110.000 y $210.000, mientras que los autos a batería se venden desde $280.000 y llegan hasta $490.000.
Las promociones por el Día del Niño ya están disponibles en las sucursales y canales de venta online de ambas cadenas. En todos los casos, los descuentos y las cuotas sin interés están sujetos a las condiciones de cada promoción, disponibilidad de stock y medios de pago habilitados.