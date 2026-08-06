Día del Niño: las promociones de Carrefour y Coto para comprar los regalos más buscados

Carrefour y Coto lanzaron promociones por el Día del Niño. Hay descuentos, cuotas sin interés y ofertas en juguetes, bicicletas y tecnología.

Carrefour y Coto lanzaron promociones clave para el Día del Niño.

Cada vez falta menos para el Día del Niño y los supermercados ya empezaron a lanzar promociones para quienes buscan ahorrar en los regalos. Carrefour y Coto ofrecen descuentos, cuotas sin interés y beneficios en juguetes, bicicletas, monopatines, consolas y otros productos para los más chicos.

Los descuentos y promociones de Carrefour y Coto abarcan distintos tipos de regalos para el Día del Niño. ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué promociones tiene Carrefour por el Día del Niño Carrefour tiene sus principales beneficios en tecnología, movilidad y juguetes, con opciones de financiación y descuentos en distintos rubros.

Entre las promociones más destacadas aparecen:

Hasta 18 cuotas sin interés en consolas de videojuegos, tablets y auriculares.

12 cuotas sin interés y 10% de descuento en bicicletas infantiles.

40% de descuento en monopatines con luces LED y skates.

80% de descuento en la segunda unidad en juguetes seleccionados. Los precios más destacados de Carrefour En cuanto a los precios, las tablets para chicos se consiguen entre $95.000 y $160.000, mientras que las consolas y equipos de gaming cuestan entre $520.000 y $1.200.000.

Las bicicletas infantiles, según el rodado, tienen valores que van de $120.000 a $240.000, mientras que los monopatines parten desde $38.000. Por otra parte, los juegos de mesa nacionales arrancan en $12.500 y los muñecos desde $18.900.