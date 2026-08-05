Día del Niño: preparan un mega festejo en Mendoza con una torta solidaria de 35.000 porciones

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó que se viene gran jornada gratuita en Plaza Independencia. para festejar el Día del Niño . Habrá juegos, sorteos de bicicletas, el Show de Nany y una torta solidaria de 35.000 porciones elaborada junto a Los Horneritos. Será el sábado 22 de agosto de 10 a 13.

La jornada ofrecerá actividades recreativas para toda la familia, juegos, sorteos de bicicletas y el esperado Show de Nany. Además, una de las principales atracciones del encuentro será la torta solidaria gigante de 35.000 porciones, elaborada por la organización Los Horneritos y compartida entre miles de niños y familias.

La celebración forma parte de las propuestas impulsadas por el municipio de Capital para homenajear a las infancias y promover espacios de encuentro, integración y disfrute en uno de los pulmones verdes públicos más emblemáticos de la Ciudad.

La Plaza Independencia se transformará en un gran escenario de juegos y entretenimiento donde las familias podrán compartir una mañana especialmente pensada para los más chicos. Como broche de oro, el Show de Nany pondrá música y diversión al cierre de la jornada, mientras que durante toda la mañana se realizarán sorteos de bicicletas y distintas propuestas recreativas.

En ese marco, el comedor Los Horneritos llevará adelante la elaboración de una torta solidaria que buscará convertirse en la más grande de la Argentina. La producción alcanzará un peso estimado de 4 toneladas, con aproximadamente 35.000 porciones destinadas al público presente.

La torta récord, uno de los grandes atractivos

La elaboración de la torta demandará un importante trabajo previo. El armado comenzará el viernes 21 de agosto en Plaza Independencia y requerirá alrededor de 18 horas de trabajo. La estructura tendrá unos 35 metros de longitud y un peso cercano a las 4 toneladas, superando la edición anterior cuando se elaboró la torta en el marco de la reapertura del Museo del Área Fundacional.

Una vez finalizada, la torta permitirá distribuir unas 35.000 porciones entre quienes participen de la celebración ese sábado 22 por la mañana en la Plaza Independencia.

La propuesta culinaria, denominada este año “Valientes”, busca transmitir valores como el esfuerzo colectivo, la solidaridad y el trabajo en equipo.