Philips: opciones tech para regalar este Día del Niño

Philips lanzó dispositivos portátiles diseñados para el entretenimiento y las actividades escolares de niños y adolescentes.

Los auriculares inalámbriso de Philips son una opción accesible para regalar en el Día del Niño.

Con motivo de los festejos por la infancia, la división de audio y video de la firma holandesa presentó tres alternativas para el público juvenil. A través de la línea de Philips, la empresa comercializa modelos de auriculares inalámbricos, un parlante portátil y vinchas ajustables orientados a acompañar el consumo de música, videojuegos y tareas escolares durante el Día del Niño.

Los nuevos auriculares inalámbricos de la marca Philips buscan ofrecer comodidad durante el uso diario. Philips Modelos de auriculares inalámbricos y opciones portátiles El primer producto sugerido para la fecha es el modelo TAT3559, un conjunto de dispositivos de tipo True Wireless con conectividad Bluetooth. Estos equipos integran controles táctiles, micrófonos para llamadas en modo manos libres y un estuche de carga transportable. La empresa fijó un precio sugerido de venta de $64.999 para las versiones en colores blanco y negro.

En materia de reproducción compartida, el catálogo suma el parlante portátil TAS1000, que posee un valor comercial de $49.999. Este equipo de la firma Philips cuenta con formato liviano para traslado en mochilas y batería recargable de amplia autonomía. La unidad se vincula con teléfonos inteligentes y tabletas para reuniones familiares o actividades en espacios abiertos durante el Día del Niño.

El parlante Bluetooth de la firma Philips ofrece autonomía para reproducir música en exteriores. Philips Vinchas retro para el consumo audiovisual durante el Día del Niño La tercera propuesta para la fecha corresponde al modelo The Ringo (TAH2000), una vincha ajustables con estética retro que cotiza en $59.999. El dispositivo incorpora almohadillas acolchadas, estructura liviana y opciones de color en turquesa o negro. La marca orienta este formato hacia jornadas largas de estudio, reproducción de películas o partidas de videojuegos.