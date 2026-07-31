Philips: opciones tech para regalar este Día del Niño
Philips lanzó dispositivos portátiles diseñados para el entretenimiento y las actividades escolares de niños y adolescentes.
Con motivo de los festejos por la infancia, la división de audio y video de la firma holandesa presentó tres alternativas para el público juvenil. A través de la línea de Philips, la empresa comercializa modelos de auriculares inalámbricos, un parlante portátil y vinchas ajustables orientados a acompañar el consumo de música, videojuegos y tareas escolares durante el Día del Niño.
Modelos de auriculares inalámbricos y opciones portátiles
El primer producto sugerido para la fecha es el modelo TAT3559, un conjunto de dispositivos de tipo True Wireless con conectividad Bluetooth. Estos equipos integran controles táctiles, micrófonos para llamadas en modo manos libres y un estuche de carga transportable. La empresa fijó un precio sugerido de venta de $64.999 para las versiones en colores blanco y negro.
En materia de reproducción compartida, el catálogo suma el parlante portátil TAS1000, que posee un valor comercial de $49.999. Este equipo de la firma Philips cuenta con formato liviano para traslado en mochilas y batería recargable de amplia autonomía. La unidad se vincula con teléfonos inteligentes y tabletas para reuniones familiares o actividades en espacios abiertos durante el Día del Niño.
Vinchas retro para el consumo audiovisual durante el Día del Niño
La tercera propuesta para la fecha corresponde al modelo The Ringo (TAH2000), una vincha ajustables con estética retro que cotiza en $59.999. El dispositivo incorpora almohadillas acolchadas, estructura liviana y opciones de color en turquesa o negro. La marca orienta este formato hacia jornadas largas de estudio, reproducción de películas o partidas de videojuegos.
La oferta de auriculares inalámbricos y accesorios de audio busca responder a la demanda de regalos electrónicos en el mercado local. De esta manera, la corporación Philips diversifica sus opciones de catálogo para satisfacer las preferencias de distintos rangos de edad en el marco del Día del Niño.