La Samsung Galaxy Tab S11 baja un 28% y sorprende con su precio en Mercado Libre

La tablet premium de Samsung combina pantalla Dynamic AMOLED de 120 Hz, Galaxy AI, S Pen incluido y un potente procesador en una oferta atractiva.

Encontrar una tablet de gama alta suele implicar dos caminos: pagar un precio muy elevado por un equipo nuevo o recurrir a dispositivos importados o reacondicionados. Sin embargo, Samsung tiene una alternativa que reúne potencia, pantalla de primer nivel y accesorios incluidos, convirtiéndose en una de las opcionesde Mercado Libre más completas para quienes buscan productividad y entretenimiento en un solo equipo.

La Samsung Galaxy Tab S11 apunta al segmento premium y llega con especificaciones pensadas para competir con los mejores dispositivos del mercado. Desde su pantalla hasta su rendimiento, el equipo está diseñado para responder tanto a tareas exigentes como al consumo de contenido multimedia.

Samsung ofrece una tablet premium con procesador potente, pantalla de 120 Hz y financiación en seis cuotas. Shutterstock Una Samsung con pantalla AMOLED, diseño premium y potencia de sobra Uno de los grandes atractivos de la Galaxy Tab S11 es su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas, con resolución de 2560 x 1600 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.600 nits. Estas características permiten disfrutar de imágenes muy definidas, colores intensos y una experiencia fluida tanto al navegar como al jugar o mirar series y películas.

En su interior incorpora el MediaTek Dimensity 9400+, un procesador fabricado en 3 nanómetros que está acompañado por 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB.

El diseño tampoco pasa desapercibido. Su cuerpo de aluminio tiene apenas 5,5 milímetros de grosor, pesa 469 gramos en la versión Wi-Fi y cuenta con certificación IP68, lo que le brinda resistencia al agua y al polvo.