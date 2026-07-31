La Samsung Galaxy Tab S11 baja un 28% y sorprende con su precio en Mercado Libre
La tablet premium de Samsung combina pantalla Dynamic AMOLED de 120 Hz, Galaxy AI, S Pen incluido y un potente procesador en una oferta atractiva.
Encontrar una tablet de gama alta suele implicar dos caminos: pagar un precio muy elevado por un equipo nuevo o recurrir a dispositivos importados o reacondicionados. Sin embargo, Samsung tiene una alternativa que reúne potencia, pantalla de primer nivel y accesorios incluidos, convirtiéndose en una de las opcionesde Mercado Libre más completas para quienes buscan productividad y entretenimiento en un solo equipo.
La Samsung Galaxy Tab S11 apunta al segmento premium y llega con especificaciones pensadas para competir con los mejores dispositivos del mercado. Desde su pantalla hasta su rendimiento, el equipo está diseñado para responder tanto a tareas exigentes como al consumo de contenido multimedia.
Una Samsung con pantalla AMOLED, diseño premium y potencia de sobra
Uno de los grandes atractivos de la Galaxy Tab S11 es su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas, con resolución de 2560 x 1600 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.600 nits. Estas características permiten disfrutar de imágenes muy definidas, colores intensos y una experiencia fluida tanto al navegar como al jugar o mirar series y películas.
En su interior incorpora el MediaTek Dimensity 9400+, un procesador fabricado en 3 nanómetros que está acompañado por 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB.
El diseño tampoco pasa desapercibido. Su cuerpo de aluminio tiene apenas 5,5 milímetros de grosor, pesa 469 gramos en la versión Wi-Fi y cuenta con certificación IP68, lo que le brinda resistencia al agua y al polvo.
Un equipo pensado para trabajar y crear
Samsung incluye en la caja el S Pen, un detalle que marca diferencias frente a muchos competidores. El lápiz óptico permite tomar notas, dibujar, editar documentos o aprovechar las funciones creativas que ofrece el ecosistema Galaxy. Además, la tablet es compatible con el Book Cover Keyboard Slim, un accesorio que la transforma en una herramienta mucho más cercana a una notebook.
En el apartado multimedia ofrece una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal ultra gran angular de 12 MP, ubicada en el lateral para facilitar las videollamadas en posición horizontal. El sonido queda a cargo de cuatro parlantes estéreo compatibles con Dolby Atmos, mientras que la batería de 8.400 mAh, con carga rápida de 45 W, promete autonomía suficiente para una jornada completa de trabajo o entretenimiento. En conectividad tampoco se queda atrás, gracias a la presencia de Wi-Fi 6E, Bluetooth y una versión compatible con redes 5G.
El precio que llama la atención
Más allá de su ficha técnica, uno de los aspectos que hoy vuelve especialmente atractiva a la Samsung Galaxy Tab S11 es su valor. En Mercado Libre pasó de $2.332.000 a $1.679.041, lo que representa un 28% de descuento sobre su precio original. Además, puede adquirirse en seis cuotas de $377.756, una financiación que la convierte en una de las ofertas más interesantes dentro del segmento premium para quienes buscan una tablet nueva, sin recurrir a equipos reacondicionados ni a compras internacionales.