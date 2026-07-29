Mercado Libre: uno de los Samsung más potentes bajó un 50%

Samsung ofrece una fuerte rebaja en uno de sus celulares más potentes a través de Mercado Libre . El Galaxy S25 Ultra de 256 GB se encuentra disponible con un descuento del 50%, lo que reduce su precio en más de $1,8 millones.

La oferta corresponde al Samsung Galaxy S25 Ultra en color Titanium Gray, uno de los equipos de alta gama más completos de la marca. Según la publicación, el celular se vende desbloqueado, por lo que puede utilizarse con la compañía telefónica que elija el comprador, y también es compatible con redes 5G.

Entre sus puntos más destacados aparece la pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, un panel de gran tamaño pensado para reproducir contenido multimedia, utilizar aplicaciones exigentes y disfrutar de videojuegos con una alta calidad de imagen.

En el interior, este Samsung incorpora un procesador Snapdragon 8 Elite Octa-Core que alcanza una velocidad de hasta 4,47 GHz. El equipo cuenta además con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación preparada para realizar varias tareas al mismo tiempo y guardar una gran cantidad de fotos, videos y aplicaciones.

El sistema de cámaras también ocupa un lugar central dentro de sus especificaciones. En la parte trasera incluye cuatro sensores de 200 MP, 50 MP, 50 MP y 10 MP. La cámara principal de 200 MP permite capturar imágenes con un elevado nivel de detalle, mientras que los demás lentes amplían las opciones para realizar acercamientos y fotografías con diferentes encuadres .

La batería tiene una capacidad de 5000 mAh e incorpora carga inalámbrica. A esto se suman el reconocimiento facial, el sensor de huellas digitales y la compatibilidad con eSIM, que permite activar una línea telefónica sin utilizar exclusivamente una tarjeta SIM física.

¿Cuánto cuesta este celular en Mercado Libre?

De acuerdo con la publicación, el Samsung Galaxy S25 Ultra tenía un precio anterior de $3.620.010, pero quedó disponible por $1.810.005 tras la aplicación del descuento del 50%. La diferencia entre ambos valores representa un ahorro de $1.810.005.

Mercado Libre también muestra la posibilidad de financiar la compra en 12 cuotas de $227.291,38. La promoción corresponde a la versión de 256 GB en color Titanium Gray y puede cambiar de acuerdo con la disponibilidad del vendedor, el stock publicado y las condiciones vigentes al momento de realizar la operación.