Adiós a las apps piratas: este dispositivo de Google que se consigue en Mercado Libre y permite ver todo

La desaparición de aplicaciones informales para ver películas y series dejó un escenario muy distinto para quienes estaban acostumbrados a acceder a contenido desde este tipo de servicios. Luego del cierre de Magis TV y la irrupción de alternativas como Xuper TV VPK , muchos usuarios comenzaron a buscar opciones legales que ofrecieran una experiencia similar, pero con mayor estabilidad, seguridad y soporte oficial.

En ese contexto, el Google Streamer 4K aparece como una de las alternativas más completas para transformar cualquier televisor con entrada HDMI en una Smart TV . Disponible en Mercado Libre con descuento, este pequeño dispositivo promete acceder a las principales plataformas de streaming con una instalación sencilla y una experiencia muy superior a la que ofrecen las aplicaciones no oficiales.

Uno de los principales atractivos del Google Streamer 4K es que permite actualizar un televisor convencional sin necesidad de comprar un nuevo Smart TV. Basta con conectarlo al puerto HDMI para acceder a un completo ecosistema de aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Max, Spotify y muchas otras disponibles en la tienda oficial.

A diferencia de las plataformas informales, el dispositivo ofrece un entorno mucho más seguro, con actualizaciones constantes y compatibilidad garantizada con los servicios oficiales. Esto se traduce en una mayor estabilidad durante la reproducción y en una experiencia libre de interrupciones provocadas por bloqueos o caídas del servicio.

Otro de sus puntos fuertes es la integración con Chromecast, que permite enviar contenido desde celulares, tablets o computadoras directamente al televisor con apenas unos toques. Todo esto se complementa con una interfaz intuitiva que facilita la navegación incluso para usuarios con poca experiencia tecnológica.

Tras el auge de Magis TV o ahora Xuper TV VPK, crece el interés por alternativas legales, estables y seguras. Imagen generada por la IA

Imagen en 4K, sonido envolvente y control por voz

El apartado multimedia es otro de los aspectos donde el Google Streamer 4K sobresale dentro de su segmento. Su compatibilidad con resolución Ultra HD 4K permite disfrutar de películas, series y documentales con un nivel de detalle muy superior al Full HD, siempre que el contenido y el televisor sean compatibles.

La reproducción ofrece colores más intensos, mayor nitidez y un mejor contraste, características que se aprecian especialmente en producciones de alta calidad. Además, incorpora compatibilidad con tecnologías de audio como Dolby Atmos, que brindan un sonido mucho más inmersivo cuando se utiliza un sistema compatible.

El control remoto también suma funciones inteligentes gracias al asistente por voz de Google. Con simples comandos hablados es posible abrir aplicaciones, buscar películas, controlar el volumen o reproducir contenido sin necesidad de escribir con el teclado en pantalla. A esto se agregan conectividad Wi-Fi y Bluetooth para vincular otros dispositivos de forma sencilla.

Disponible con descuento en Mercado Libre, Google Streamer 4K destaca por su relación entre precio y prestaciones. Imagen generada por la IA

Precio y una alternativa legal para el streaming

Actualmente, el Google Streamer 4K se ofrece en Mercado Libre por $235.999, con un descuento del 18% y la posibilidad de financiar la compra en hasta seis cuotas de $53.095.

Si bien existen otras opciones dentro del mercado, su combinación de precio, rendimiento y compatibilidad con las principales plataformas lo convierte en una de las propuestas más equilibradas para quienes buscan dejar atrás aplicaciones como Xuper TV VPK y apostar por una solución oficial.