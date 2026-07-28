¿Aún tienen valor las reseñas de Google? Los negocios en la era de la confianza digital

Para generar confianza en Internet, históricamente las calificaciones y reseñas fueron uno de los principales mecanismos. Antes de descargar una app, reservar un hotel, elegir un restaurante o comprar un producto, millones de personas miraban las famosas "estrellas" en Google y leían experiencias de otros usuarios.

Sin embargo, ese sistema empieza a mostrar señales de desgaste. El crecimiento de las reseñas falsas, los comentarios comprados y, más recientemente, el contenido generado por inteligencia artificial hacen que cada vez resulte más difícil distinguir una opinión genuina de una fabricada.

Frente a este escenario, comienzan a ganar peso nuevas formas de validación: las recomendaciones de creadores de contenido, las comunidades digitales, los videos de experiencias reales, las redes de confianza entre usuarios e incluso nuevos mecanismos tecnológicos para verificar autenticidad.

La transformación no pasa solamente por la forma en que buscamos información, sino también por cómo decidimos creer en ella. Para Diego Pereyra, director global de Salud de Softtek, la inteligencia artificial modificó el punto de partida de cualquier búsqueda. "Antes el usuario recorría distintas fuentes para construir una respuesta; hoy espera recibir una síntesis casi inmediata", explica. Sin embargo, advierte que la cuestión central es distinguir qué contenido es confiable, relevante y útil para cada contexto. En ese escenario, afirma, vuelven a cobrar valor la curaduría, la experiencia de quien produce el contenido y las comunidades de especialistas.

Esa facilidad para obtener respuestas también trae nuevos riesgos . Los modelos de IA pueden generar respuestas muy convincentes aun cuando contienen errores o carecen de contexto, generando una falsa sensación de certeza. Por eso considera que la alfabetización digital ya no consiste únicamente en saber buscar información, sino también en aprender a cuestionarla, contrastar fuentes y desarrollar criterio.

"La IA transforma la búsqueda, pero no reemplaza el juicio profesional ni el pensamiento crítico", sostiene Diego Pereyra. "La IA transforma la búsqueda, pero no reemplaza el juicio profesional ni el pensamiento crítico", sostiene Diego Pereyra.

En este mismo sentido, para Lucía Gonçalves da Cruz, Head of Content & Media de GUT Buenos Aires, el problema no es que las reseñas hayan perdido valor, sino que perdimos la capacidad de saber cuáles son auténticas. "Hasta ahora usamos las estrellas como un atajo cognitivo. Si muchas personas lo recomiendan, entonces es confiable. Pero la IA generativa, los bots y el contenido sponsoreado hicieron que producir una opinión creíble sea extremadamente barato", sostiene.

La inteligencia artificial también está redefiniendo la economía de las reseñas desde una perspectiva más técnica. Para Lil Larroque, Head of BI de WILD FI, el gran cambio respecto de las viejas "granjas de clics" es la escala. "Una IA puede redactar cientos de opiniones con sutiles variaciones de tono, modismos locales y argumentos persuasivos prácticamente a costo cero. Cuando la perfección algorítmica simula tan bien la voz humana, el consumidor empieza a desconfiar", explica. Esa desconfianza, paradójicamente, vuelve más valiosas las pequeñas imperfecciones. "Hoy vale más una mala reseña honesta que cien elogios perfectos".

Nuevos mecanismos de confianza digital

La masificación de contenidos e IA obliga a las empresas a replantear su reputación, un desafío donde diversos líderes de la industria coinciden en la urgencia de construir autenticidad. Gastón Valverde Lyons (CEO de IntraMed) sostiene que la confianza hoy se valida en red dentro de comunidades confiables, mientras que Manolo Jofré (Creative Strategy Director de draftLine AR) remarca que los usuarios son más cautos con las fuentes, impulsando el auge de espacios de discusión humana como Reddit o el uso de asistentes inteligentes para contrastar opiniones. En esta misma línea, Larroque advierte que esconder críticas es contraproducente y que el éxito radica en abrazar las propias imperfecciones.

Por su parte, Manuel Beaudroit (CEO y cofundador de belo) enfatiza que en sectores críticos como el financiero la reputación ya no se mide en estrellas, sino en la transparencia diaria y en la forma de resolver errores. Para Beaudroit, la economía digital migra hacia un modelo donde la verificabilidad reemplaza a la fe ciega, convirtiendo a las comunidades activas y las experiencias reales en el activo más valioso. En conjunto, estos referentes concluyen que en un entorno saturado de información, la identidad, la trayectoria y la transparencia comunitaria son las únicas señales capaces de sostener la credibilidad de una marca.