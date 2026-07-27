Google confirma un aumento de precio en su línea de teléfonos Pixel

La suba global en los costos de las memorias RAM obliga a Google a ajustar las tarifas de sus dispositivos de gama alta y gama media.

El mercado global de teléfonos registra un aumento generalizado en sus costos de producción por la escasez de componentes. La corporación tecnológica Google confirmó que aplicará un incremento en el precio de venta de los dispositivos Google Pixel, incluyendo los modelos de la nueva generación que llegarán al mercado en las próximas semanas.

La marca Google Pixel aumentará sus valores comerciales debido a los costos de las memorias RAM. Gizmochina El impacto de las memorias RAM en los teléfonos de gama alta El vicepresidente de Dispositivos y Servicios de la compañía, Shakil Barkat, declaró que la empresa no puede mantenerse al margen de los cambios económicos que afectan a la industria electrónica. De acuerdo con un informe de la consultora Morgan Stanley, el costo de un gigabyte de memoria RAM pasó de 2,80 dólares el año pasado a 12 dólares durante 2026. Este incremento cuatriplica los valores de fabricación de los equipos.

El ajuste tarifario alcanzará a todos los teléfonos de la marca, abarcando desde los modelos económicos como el Pixel 10a hasta las versiones de gama alta de los Google Pixel. La suba de componentes afectó previamente a otros fabricantes del sector, como la firma REDMAGIC, que debió incrementar 200 dólares el valor de su última tableta. Frente a esta situación, la empresa busca reducir el impacto mediante cambios en la configuración interna de sus productos.

Las memorias de los teléfonos sufrieron un aumento de precio por la demanda de la industria. GSM Arena Ajustes en la línea Google y fecha de presentación La presentación oficial de la nueva serie está programada para el próximo 12 de agosto. Las filtraciones de la industria indican que el modelo base de Google costará 100 dólares más que su antecesor y ofrecerá 12 GB de memoria RAM en lugar de los 16 GB proyectados inicialmente. Para compensar esta modificación, la firma incluirá 256 GB de almacenamiento interno en la versión inicial.