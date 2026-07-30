No compres lo más nuevo: cinco laptops "viejas" para comprar en 2026

Adquirir laptops " viejas " de generaciones anteriores representa una estrategia inteligente para optimizar el presupuesto tecnológico sin resignar potencia ni calidad. Las diferencias de rendimiento respecto a las versiones más recientes resultan marginales en el uso cotidiano, convirtiendo a estos equipos en compras altamente rentables.

El mercado informático actual presenta un ritmo acelerado de lanzamientos donde las innovaciones anuales suelen ser modestas. Ante los elevados precios de los dispositivos recién salidos de fábrica , buscar alternativas reacondicionadas o modelos del año anterior permite acceder a chasis premium, pantallas de alta definición y baterías de larga duración por una fracción de su costo original.

El Apple MacBook Air M4 domina las elecciones de los usuarios en este 2026 . La diferencia frente al procesador M5 resulta imperceptible en las tareas creativas y de oficina tradicionales. Con 16 GB de memoria RAM, almacenamiento SSD de 512 GB y una pantalla Liquid Retina, este equipo ofrece más de 18 horas de autonomía real por un precio referencial de 1.099 dólares en sus versiones de 13 pulgadas.

En el terreno de las computadoras portátiles con sistema operativo Windows, la Dell XPS 13 9345 destaca mediante las ofertas de outlet. Sus configuraciones equipadas con chips Intel Core Ultra y paneles OLED se consiguen en versiones reacondicionadas certificadas desde los 685 dólares. Esta combinación garantiza un chasis compacto de altísima calidad de construcción junto a una garantía oficial de fábrica.

La serie Lenovo ThinkPad E16 representa la máxima solidez para el sector profesional y estudiantil. Sus teclados legendarios, la variedad de puertos con conectividad Thunderbolt 4 y sus chasis resistentes la mantienen sumamente vigente frente a competidores más costosos .

Las ofertas estacionales permiten adquirir modelos configurados con procesadores Intel Core 7 o Ryzen 7 por aproximadamente 1.229 dólares. Esto genera ahorros significativos frente a los valores de lista originales, asegurando un equipo confiable y fácil de mantener a lo largo del tiempo.

Lenovo ThinkPad E16: la opción corporativa más resistente para el trabajo diario. Lenovo

Pantallas de gran tamaño y autonomía superior

La HP OmniBook 5 de 16 pulgadas responde con precisión a quienes buscan una visualización amplia para multitarea sin sacrificar la movilidad. Impulsada por chips Intel Core 7 y 16 GB de memoria RAM, destaca por brindar una autonomía que compite contra los modelos de gama alta más costosos.

Durante los períodos de liquidación estacional en este 2026, su precio final desciende hasta los 749 dólares. Esto la transforma en una de las portátiles de gran formato más equilibradas de la categoría.

HP OmniBook 5: pantalla de 16 pulgadas y batería de larga duración entre las portátiles más convenientes. HP

Equipos todoterreno y opciones para gaming accesible

Para el consumo multimedia y las tareas universitarias, la serie ASUS VivoBook ofrece alternativas muy competitivas. Sus versiones impulsadas por chips AMD Ryzen 7 o Intel Core 5 incluyen pantallas Full HD u OLED por valores que parten desde los 699 dólares.

Por otra parte, quienes priorizan el entretenimiento informático encuentran un terreno ideal en los modelos del año pasado equipados con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX serie 40. Dispositivos como la Lenovo Legion Slim 5 o las líneas ASUS TUF reducen sus costos más rápido que los ultrabooks convencionales.

ASUS VivoBook: versatilidad diaria y una excelente alternativa frente a las laptops "viejas" tradicionales. ASUS

En conclusión, adquirir laptops ligeramente viejas demuestra que la inteligencia financiera premia al consumidor bien informado. El mercado tecnológico premia la búsqueda de durabilidad sobre la novedad pura.