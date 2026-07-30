Gran Turismo 7 vs Forza: cuál es el mejor juego de carreras y qué experiencia conviene elegir
Gran Turismo 7 y Forza enfrentan sus mejores argumentos en un duelo de velocidad, realismo y diversión para descubrir cuál experiencia de carreras conviene más.
El mundo de los videojuegos de autos tiene dos grandes protagonistas que llevan décadas compitiendo por el podio: Gran Turismo y Forza Horizon. La saga de Sony marcó una época desde su llegada a PlayStation en 1998, mientras que Microsoft respondió años después con una franquicia que se convirtió en uno de sus grandes referentes. Hoy, para los jugadores de Argentina, Latinoamérica y el mundo, la elección depende de una pregunta clave: ¿cuál es el mejor juego de carreras y qué experiencia conviene elegir?
Ambas propuestas tienen millones de seguidores, enormes catálogos de vehículos y un nivel técnico impresionante, pero apuntan a públicos diferentes. Mientras Gran Turismo 7 apuesta por la precisión del automovilismo profesional, Forza divide su propuesta entre la simulación pura de Motorsport y la conducción más accesible de Horizon.
Gran Turismo 7 y Forza Motorsport: dos simuladores frente a frente
La principal diferencia entre ambas franquicias está en las plataformas. Gran Turismo 7 está disponible exclusivamente para PlayStation 4 y PlayStation 5, mientras que Forza Horizon 6 pertenece al ecosistema de Xbox y PC.
En términos de jugabilidad, los dos buscan representar las carreras de la manera más realista posible. Los jugadores compiten en circuitos profesionales, ajustan sus vehículos y deben dominar aspectos como el frenado, la aceleración y el comportamiento del auto en pista.
Gran Turismo 7 destaca por su sensación de conducción más cercana a un simulador profesional. El juego de Polyphony Digital ofrece una física muy detallada, con diferencias claras entre cada vehículo, efectos climáticos y una representación precisa del peso y la respuesta de los autos.
Forza Horizon, en cambio, apuesta por una experiencia algo más accesible. Mantiene un alto nivel de realismo, pero permite que nuevos jugadores se adapten más fácilmente gracias a ayudas de conducción y opciones pensadas para distintos niveles de experiencia.
Uno de los puntos fuertes de Gran Turismo 7 es la variedad de competencias y vehículos especiales, con autos históricos, modelos de competición y prototipos futuristas. Forza Horizon responde con una enorme colección de coches y una propuesta más orientada a la personalización y la competencia online.
Forza Horizon y la diferencia entre simulación y diversión
La comparación cambia completamente cuando aparece Forza Horizon, la otra gran rama de la franquicia de Microsoft. A diferencia de Gran Turismo 7, Forza Horizon abandona los circuitos cerrados para ofrecer un enorme mundo abierto.
En Forza Horizon 6, los jugadores recorren una versión recreada de Japón con libertad absoluta: pueden competir en carreras callejeras, explorar paisajes, participar en desafíos especiales o simplemente conducir sin un objetivo definido.
Ese enfoque lo convierte en una opción ideal para quienes buscan diversión inmediata y menos exigencia técnica. La conducción es más arcade, pero justamente esa característica permite que cualquier jugador pueda disfrutarlo sin necesidad de dominar un simulador.
Gran Turismo 7, en cambio, está pensado para quienes disfrutan de mejorar tiempos, analizar cada curva y sentir que están manejando un auto de competición real.
¿Cuál conviene elegir?
En cuanto a vehículos, las tres propuestas ofrecen una variedad enorme. Forza Horizon 6 supera los 600 modelos y Gran Turismo 7 ofrece más de 400 vehículos cuidadosamente recreados.
Además, los juegos permiten modificar los autos con nuevas piezas, mejoras mecánicas y cambios visuales. En este aspecto, Gran Turismo 7 sobresale gracias a sus amplias opciones de ajuste y su destacado modo fotografía, considerado uno de los más completos del género.
La elección final depende del tipo de jugador. Gran Turismo 7 es la mejor opción para quienes buscan realismo, precisión y una experiencia cercana al automovilismo profesional. Mientras que Forza Horizon 6 es ideal para quienes quieren velocidad, exploración y diversión sin límites.
En definitiva, no existe un único ganador. Cada franquicia interpreta la pasión por los autos desde una perspectiva diferente y, dependiendo del estilo de juego, cualquiera puede convertirse en el compañero perfecto para los amantes de las carreras.