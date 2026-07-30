Una filtración de PlayStation reveló el precio del nuevo DLC de Dragon Ball: Sparking! ZERO

Dragon Ball: Sparking! ZERO fue uno de los videojuegos más esperados por los seguidores del anime cuando debutó en 2024. Considerado por muchos como el sucesor espiritual de Budokai Tenkaichi 3, el título de Bandai Namco y Spike Chunsoft logró conquistar a millones de jugadores gracias a su espectacular sistema de combate y un enorme plantel de luchadores. Sin embargo, parte de la comunidad de PlayStation reclamaba más actualizaciones y contenido que mantuviera viva la experiencia.

Esos pedidos parecen haber sido escuchados. La compañía ya prepara el lanzamiento de Super Limit-Breaking NEO , el contenido descargable más grande que recibió el juego hasta la fecha. A pocas horas de su estreno, una filtración desde la PlayStation de Nueva Zelanda permitió conocer el precio y cuánto costará aproximadamente esta expansión, y la cifra sorprendió positivamente a gran parte de la comunidad .

Aunque Bandai Namco todavía no confirmó el valor oficial para América Latina y otros mercados, la tienda digital de PlayStation en Nueva Zelanda ya habilitó la preventa del DLC . Allí figura un precio de 56,95 dólares neozelandeses, una cifra que equivale aproximadamente a 33 dólares estadounidenses.

La noticia llamó la atención porque muchos jugadores esperaban un precio considerablemente mayor debido a la cantidad de contenido que incorporará la expansión. De hecho, el primer paquete descargable basado en la película Dragon Ball Super: Super Hero se lanzó por 18 dólares, mientras que los contenidos inspirados en Dragon Ball Daima costaban 9,99 dólares cada uno.

Si finalmente el valor se mantiene cerca de los 33 dólares en la mayoría de las regiones, el consenso entre los fanáticos es que se tratará de una propuesta con una relación entre precio y contenido bastante competitiva dentro del género.

El precio filtrado de 33 dólares sorprendió positivamente a los fanáticos de Dragon Ball: Sparking! ZERO. Shutterstock

El DLC más grande que recibió Dragon Ball: Sparking! ZERO

La principal carta de presentación de Super Limit-Breaking NEO es su enorme cantidad de contenido. El paquete agregará 33 nuevos personajes jugables, ampliando uno de los aspectos más valorados del título: su gigantesco roster.

Entre las incorporaciones más destacadas aparecen luchadores muy pedidos por la comunidad, como Super Androide N.º 17, Milk, Vegeta de Dragon Ball GT, Cheelai, Jaco y muchos otros personajes provenientes de distintas sagas del universo creado por Akira Toriyama.

Pero las novedades no terminan allí. La expansión también incorporará cuatro escenarios completamente nuevos, ideales para darle mayor variedad a los enfrentamientos, además de un modo para un jugador inédito llamado Limit Breaker Journey. En este modo, los usuarios deberán elegir a su personaje favorito, superar combates especiales y hacerlo evolucionar a medida que avancen en el desafío.

¿Vale la pena comprar Super Limit-Breaking NEO?

El DLC también suma 20 nuevos objetos de personalización, permitiendo modificar tanto la apariencia como algunas habilidades de diversos luchadores del plantel original. Esta combinación de personajes, escenarios, progresión y opciones de personalización convierte a Super Limit-Breaking NEO en la actualización más importante que recibió Dragon Ball: Sparking! ZERO desde su lanzamiento.

Si el precio finalmente ronda los 33 dólares, todo indica que Bandai Namco apostó por una estrategia equilibrada: ofrecer una expansión con una gran cantidad de contenido sin alcanzar el costo de una edición premium. Para los fanáticos que siguen disfrutando del sucesor de Budokai Tenkaichi 3, este DLC promete renovar la experiencia y extender la vida útil de uno de los juegos de pelea más populares basados en el universo de Dragon Ball.