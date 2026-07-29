PlayStation Plus confirmó los juegos gratuitos de agosto para todos los niveles de suscripción

Agosto llega con una de las selecciones más variadas de PlayStation Plus en lo que va del año. Sony confirmó que los suscriptores de cualquier nivel del servicio podrán descargar sin costo adicional tres nuevos juegos a partir del día 4: Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis . La alineación combina acción, exploración cooperativa y terror psicológico, ofreciendo experiencias muy diferentes entre sí para todo tipo de jugadores.

El gran protagonista del mes es, sin dudas, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, uno de los títulos más ambiciosos de Techland y una incorporación que eleva el nivel del catálogo mensual. A su lado aparecen dos propuestas de perfil más independiente, pero con una excelente recepción por parte de la crítica especializada.

La estrella del mes es Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, disponible tanto para PS5 como para PS4. El juego transporta a los jugadores a una ciudad devastada por un virus que convirtió a la mayor parte de la humanidad en criaturas monstruosas, mientras las distintas facciones luchan por el control de los pocos territorios seguros que quedan.

En la piel de Aiden Caldwell, los jugadores deberán explorar un enorme mundo abierto utilizando parkour, combate cuerpo a cuerpo y decisiones que modifican el desarrollo de la historia. Uno de sus grandes atractivos continúa siendo el modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, que permite afrontar la campaña junto a amigos y descubrir cómo las decisiones de cada partida cambian el destino de la ciudad.

Con la edición Reloaded, el juego llega con múltiples mejoras y contenidos adicionales que lo convierten en la versión más completa disponible hasta la fecha.

Big Walk y Signalis aportan variedad al catálogo

La segunda incorporación es Big Walk, un título exclusivo para PS5 que apuesta por una experiencia cooperativa completamente diferente. En lugar de centrarse en el combate, propone recorrer un enorme mundo abierto resolviendo acertijos mediante la comunicación y el trabajo en equipo.

El juego pone el foco en la interacción entre amigos, ofreciendo herramientas y situaciones que obligan a coordinarse constantemente. También deja espacio para la exploración libre y momentos más relajados, convirtiéndose en una propuesta ideal para quienes disfrutan de experiencias sociales alejadas de la acción tradicional.

La tercera incorporación es Signalis, disponible para PS4. Considerado uno de los mejores exponentes recientes del survival horror independiente, combina una estética retro con una historia cargada de misterio, terror psicológico y ciencia ficción.

En esta aventura los jugadores controlan a Elster, una androide que despierta en un mundo decadente y surrealista mientras busca a su compañera perdida. La exploración, la administración de recursos, los acertijos y la atmósfera opresiva recuerdan a los grandes clásicos del género, convirtiéndolo en una recomendación obligada para los fanáticos de Resident Evil y Silent Hill.

Un extra para los fanáticos de Marvel

Además de los juegos mensuales, Sony anunció que desde el 6 de agosto los suscriptores de PlayStation Plus podrán reclamar un paquete especial para MARVEL Tkon: Fighting Souls.

El contenido incluye cinco avatares inspirados en personajes como Capitán América, Spider-Man, Tormenta, Doctor Doom y Ghost Rider, además de un conjunto de poses para la pantalla de resultados del juego con más de veinte personajes del universo Marvel.

Los tres juegos podrán reclamarse entre el 4 y el 31 de agosto, mientras que el contenido adicional de Marvel estará disponible desde el 6 de agosto para todos los miembros de PlayStation Plus. Una selección que combina un gran lanzamiento de acción con dos propuestas originales y muy bien valoradas por la comunidad.