¿Así será el control de la PlayStation 6? Sony patenta un revolucionario mando con pantalla táctil

Aunque Sony todavía no confirmó oficialmente la existencia de la PlayStation 6 , la compañía ya comenzó a mostrar pistas sobre cómo podría evolucionar la próxima generación de consolas. Una nueva patente registrada por la empresa japonesa revela el concepto de un mando completamente distinto al actual DualSense , con pantalla táctil, piezas intercambiables y un diseño pensado para adaptarse a las necesidades de cada jugador.

Como suele ocurrir con este tipo de documentos, la patente no garantiza que el dispositivo llegue al mercado . Sin embargo, sí permite conocer las tecnologías que Sony está explorando y deja entrever una clara apuesta por la personalización, la accesibilidad y una mayor integración con otros dispositivos.

La patente, identificada como US Patent Application 20260199776 A1, describe un control modular cuyo principal objetivo es que sea el mando el que se adapte al usuario y no al revés.

PlayStation 6 apuesta por un control personalizable pensado para mejorar accesibilidad, comodidad y experiencia de cada jugador.

A diferencia de los controles tradicionales, el diseño incorpora una rejilla magnética (magnetic grid interface) sobre la que es posible colocar distintos módulos intercambiables. Entre ellos aparecen joysticks, botones adicionales, pantallas secundarias, sensores relacionados con la salud e incluso un dial rotatorio configurable.

Esta propuesta permitiría modificar la distribución física del mando dependiendo del tipo de videojuego. Por ejemplo, un jugador de títulos de disparos podría priorizar determinados botones, mientras que quienes disfrutan de simuladores o juegos de estrategia podrían reorganizar completamente los controles para obtener una experiencia más cómoda.

La idea no es completamente nueva dentro de la industria, ya que existen fabricantes que ofrecen mandos modulares. Sin embargo, Sony busca integrar todas estas funciones dentro de un único ecosistema diseñado específicamente para sus futuras consolas.

El supuesto mando de PlayStation 6 integraría pantalla táctil, notificaciones móviles y un innovador dial configurable multifunción. US Patent Application 20260199776

La pantalla táctil tendría un rol mucho más importante

Uno de los elementos que más llama la atención es la incorporación de una pantalla táctil con funciones mucho más avanzadas que el panel presente en el DualSense de PlayStation 5.

Según la documentación, esta pantalla permitiría navegar por los menús del sistema, acceder rápidamente a configuraciones, visualizar notificaciones, gestionar mensajes e interactuar mediante gestos táctiles.

Además, Sony contempla una integración mucho más profunda entre la consola y el teléfono inteligente. El mando podría mostrar llamadas, notificaciones y alertas provenientes de aplicaciones externas sin necesidad de abandonar la partida, convirtiéndose en una especie de segunda pantalla siempre disponible para el jugador.

Otra novedad es la incorporación de un dial rotatorio configurable, un elemento poco habitual en los controles de consola. Dependiendo de la configuración elegida, este dial podría instalarse entre los joysticks, en la parte trasera del control, integrado en uno de los gatillos o incluso reemplazando uno de los sticks analógicos.

Su función variaría según el videojuego: cambiar armas, controlar el zoom, recorrer inventarios, desplazarse por mapas o modificar parámetros del sistema con mayor precisión.

Una patente anticipa que PlayStation 6 podría revolucionar los controles con diseño modular y tecnología adaptativa de Sony. US Patent Application 20260199776

Accesibilidad y personalización, el posible futuro de PlayStation

Más allá de las nuevas funciones, la filosofía detrás de esta patente apunta a un objetivo claro: ofrecer un mando capaz de adaptarse a diferentes perfiles de jugadores.

La posibilidad de reorganizar físicamente los controles podría beneficiar tanto a usuarios competitivos como a personas con movilidad reducida o necesidades ergonómicas específicas, siguiendo una tendencia cada vez más fuerte dentro de la industria del videojuego.

Sin embargo, conviene mantener la cautela. El hecho de que Sony haya registrado esta patente no significa que el producto vaya a comercializarse ni que llegue junto con la futura PlayStation 6. Las grandes compañías tecnológicas patentan cientos de ideas cada año, muchas de las cuales nunca abandonan la etapa conceptual.

Aun así, el documento ofrece una mirada muy interesante sobre la dirección que podría tomar PlayStation en los próximos años. Si parte de estas tecnologías termina convirtiéndose en un producto real, el próximo control de Sony podría representar uno de los mayores cambios desde la llegada de los gatillos adaptativos y la respuesta háptica del DualSense, consolidando una nueva generación de mandos más inteligentes, personalizables y centrados en la experiencia de cada jugador.